메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
뉴스레터 신청
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내

“여기가 더 센데”…‘AI 전문가’ 차은우 동생이 나온 중국 명문대 정체

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
수정 2025-12-19 09:56
입력 2025-12-19 09:56
이미지 확대
차은우(이동민)의 동생 이동휘. 사진=유튜브 ‘세바시 강연’ 캡처
차은우(이동민)의 동생 이동휘.
사진=유튜브 ‘세바시 강연’ 캡처


코미디언 김숙이 중국 임장 중 차은우의 동생과 동문인 유학생을 만났다.

18일 방송된 MBC ‘구해줘! 홈즈’에서는 글로벌 시세 체크를 위해 중국 상하이로 떠난 김숙, 정지선, 캡틴 따거의 임장 여행이 그려졌다.

세 사람은 아침 식사를 하던 중 한국인 유학생이 이들에게 다가왔다.

유학생은 “혼밥 중 캡틴따거를 발견했다. 유학생 중 캡틴따거 모르는 사람이 없을 것 같다”면서 푸단대에 재학 중이라고 밝혔다.

김숙은 캡틴따거가 칭화대 출신인 걸 언급하며 “(두 대학 중에) 뭐가 더 좋냐”고 물었다.

유학생은 “칭화대는 칭화대만의 강점이 있고 푸단대는 푸단대만의 강점이 있다”고 답했다.

김숙은 “캡틴따거와 시진핑 주석이 동문”이라며 유학생에게 유명한 동문이 있냐고 물었다.

이미지 확대
사진=MBC ‘구해줘! 홈즈’ 캡처
사진=MBC ‘구해줘! 홈즈’ 캡처


유학생은 “차은우 동생분이 푸단대 유학생이었다”고 말했다.

김숙이 “여기가 더 센데”라며 놀라워했고, 캡틴따거도 “인정해야 될 것 같다”고 수긍해 웃음을 자아냈다.

차은우(이동민)의 동생 이동휘는 푸단대를 졸업한 뒤 제일기획을 거쳐 현재 한 스타트업에 재직 중인 것으로 알려졌다.

뉴시스
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
김숙이 중국 상하이를 방문한 목적은 무엇인가?
에디터 추천 인기 기사
방송
1 / 5
스타요즘
1 / 5
해외연예
1 / 5
나우뉴스 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 / 3
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기