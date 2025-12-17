“연락 안 올까 조급했다”…‘흑백요리사’ 시즌1 거절하고 후회한 셰프

이미지 확대 17일 오전 서울 종로구 JW메리어트동대문스퀘어에서 열린 넷플릭스 예능 ‘흑백요리사: 요리 계급 전쟁2’ 제작발표회.

정호영 셰프.

정호영 셰프가 ‘흑백요리사’ 시즌 1을 거절하고 엄청난 후회를 했다고 말했다.17일 오전 서울 종로구 청계천로 JW 메리어트 동대문 스퀘어 서울에서 진행된 엔터테인먼트 스트리밍 서비스 넷플릭스 오리지널 예능 ‘흑백요리사: 요리 계급 전쟁2’(이하 ‘흑백요리사2’) 기자간담회에서 정호영이 출연 계기를 전했다.정호영은 “시즌 1은 여러 가지 이유로 거절했는데 엄청난 후회를 했다”라며 “시즌 2 참가자 모집 땐 연락이 안 와서 조급해지더라, 작가님 연락처라도 알아내야 하나 했다, 그런데 마침 연락을 주셔서 시즌 2에 함께 하게 됐다”라고 해 웃음을 자아냈다.이어 “서바이벌 경험을 많이 했지만 기본적인 실력을 보여주고 욕심을 내면 안 된다는 게 내 전략이다, 그런데 들어가면 욕심을 내게 되고 조급해진다”라며 “실력 발휘가 어려워서 아쉬운 부분 있었지만, ‘흑백2’ 만큼 살아가면서 짜릿하고 유쾌하고 행복한 서바이벌이 없었다”라고 덧붙여 기대감을 높였다.한편 ‘흑백요리사2’는 오직 맛으로 계급을 뒤집으려는 재야의 고수 ‘흑수저’ 셰프들과 이를 지키려는 대한민국 최고의 스타 셰프 ‘백수저’들이 펼치는 불꽃 튀는 요리 계급 전쟁이다. 지난 16일 1~3회가 공개됐으며, 4~7회는 오는 23일 오후 5시 공개 예정이다. 이후 30일 8~10회, 내년 1월 6일 11~12회, 13일 마지막회인 13회가 공개된다.뉴스1