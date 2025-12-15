‘51세 돌싱’ 서장훈, 이혼 13년 만에 재혼? “기회가 된다면…”
입력 2025-12-15 08:26
가수 탁재훈, 농구선수 출신 방송인 서장훈이 재혼 가능성에 관한 이야기를 들었다.
지난 14일 방송된 SBS TV 예능물 ‘미운 우리 새끼’에서는 탁재훈·서장훈이 모벤저스와 함께 일본 오키나와로 여행을 떠난 모습이 그려졌다.
두 사람은 해당 지역에서 손금을 보기 위해 점술가를 찾아갔다.
점술가는 탁재훈 손금을 보고 “한 번 결혼하셨었나”고 물었다.
이에 탁재훈은 “그게 손금에 나와 있냐”고 놀랐다.
점술가는 “한 번의 기회가 더 있다. 가까운 시일 내에 온다”고 말했다.
점술가는 서장훈에게도 “한 번 결혼하셨었나”고 물었다.
서장훈이 그렇다고 하자 역시 재혼 가능성이 있다고 했다.
서장훈은 “기회가 된다면 (하고 싶다)”고 재혼 관련 긍정적인 의사를 내비쳤다.
서장훈은 2009년 오정연 전 KBS 아나운서와 결혼했으나 3년 만인 2012년 이혼한 바 있다.
