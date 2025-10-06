“잘 안 찍는데 정말 예쁘더라”…김종국 결혼식 사진 공개한 차태현

이미지 확대 배우 차태현(왼쪽)과 유연석. 유튜브 채널 ‘뜬뜬’ 캡처

이미지 확대 배우 차태현(왼쪽부터)과 유연석, 방송인 남창희. 유튜브 채널 ‘뜬뜬’ 캡처

이미지 확대 개그맨 유재석(왼쪽)과 배우 차태현. 오른쪽 사진은 차태현이 공개한 가수 김종국의 결혼식장의 꽃 장식. 유튜브 채널 ‘뜬뜬’ 캡처

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

배우 차태현이 비공개로 치러진 가수 김종국의 결혼식 사진을 배우 유연석에게 공개했다.차태현은 6일 유튜브 예능 프로그램 ‘핑계고’에 나와 ‘절친’ 김종국의 결혼식에 관한 얘기를 했다.차태현은 “원래 결혼식 사진을 잘 안 찍는데 종국이 결혼식장이 정말 예뻤다”며 “하늘에서 꽃비가 내리는 듯 했다. 그래서 결혼식 사진을 엄청나게 찍었는데 알고 보니 사진을 찍지 말라고 했다더라. 나는 정말 못 들었다”고 말했다.개그맨 유재석이 “찍지 말라는 사전 안내가 있었다. 하객 모두 휴대전화를 들지 않았다”고 했다.차태현은 “신랑·신부가 행진할 때 보통 사진을 찍는데 아무도 안 찍더라. 그래서 ‘아, 이게 아니구나’ 싶었다”고 했다.차태현은 “사실 결혼식 사진 찍어봐야 풍경이 잘 담기지도 않는다. 그래서 원래 안 찍었는데 처음으로 (종국이 결혼식에서) 찍은 것”이라고 했다.김종국의 결혼식에 참석하지 않은 배우 유연석이 결혼식을 궁금해하자 차태현은 당시 촬영한 사진을 유연석에게 보여줬다.유재석은 “이걸 왜 여기서 공개하냐”며 “그래도 다행히 신부는 안 찍었네”라고 했다.차태현은 “신부는 처음부터 찍을 생각이 없었다. 꽃비가 너무 신기해서 찍은 거다. 꾸민 사람 입장에서도 예쁘게 만들었는데 공개되길 바라지 않겠느냐”고 했다.유재석은 “종국이가 뭐라고 할 텐데”라고 하자 차태현은 “걔는 이제 끝났다. 필요 없다. 결혼 이후엔 우리가 신경 쓸 게 없다. 잘 살든지 말든지 그건 알아서 하는 거다”라고 말해 웃음을 자아냈다.김종국은 지난달 5일 비연예인인 여성과 결혼했다.뉴스24