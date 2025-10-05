이민우, 예비신부 ‘뜻밖의 비밀’ 고백 “전남편과 법적 갈등”

이미지 확대 신화 이민우의 예비신부 이아미. KBS2 ‘살림하는 남자들2’ 캡처

그룹 신화 멤버 이민우가 예비 신부가 전남편과 법적 갈등을 겪고 있다고 고백했다. 두 사람은 변호사를 찾아가 상담했다.4일 KBS 2TV ‘살림하는 남자들 시즌2’(살림남) 방송 말미에는 이민우와 예비 신부 이아미가 변호사를 찾아가는 모습이 공개됐다.이아미는 재일교포 3세로 일본에서 필라테스 강사로 일하고 있다. 그는 전남편 사이에서 낳은 6살 딸을 두고 있다. 현재 이민우의 아이를 임신해 오는 12월 출산 예정인 것으로 알려졌다.이민우는 변호사에게 “(이아미가) 전남편과 법적인 문제가 있었다”면서 “돈도 못 받았다”고 말했다.상담에 나선 이인철 변호사가 “전남편과 연락은 되냐”고 묻자 이아미는 “연락이 안 된다”라고 답했다.이민우가 “돈까지 빌려줬다”고 하자 변호사는 한숨을 쉬면서 “다시 이혼하는 경우에는…”이라고 상담을 이어갔고, 결국 이아미는 눈물을 쏟아 시청자들을 궁금케 했다.이민우는 지난 7월 손편지를 통해 직접 결혼 소식을 알렸다. 이민우는 “심적으로 힘들고 지쳤을 때 가족들과 함께 많은 시간을 가지면서 가족에 대한 의미를 되새겨 보게 되었다”라면서 결혼을 결심하게 된 배경을 설명했다.이어 “그러던 중 오랜 시간 알고 지낸 소중한 인연과 서로 같은 마음을 확인하고 한 가족이 되기로 했다”고 밝히며 이아미를 소개했다.뉴스24