이민정, 이병헌 흔적 없앴다 “부부사이 너덜너덜” 무슨일?

배우 이병헌이 아내 이민정의 유튜브 채널에서 모자이크 처리돼 웃음을 자아낸 데 이어 “같이 일하고 싶지 않은 사람은 아내”라는 농담으로 또 한 번 화제를 모았다.지난 16일 이민정은 자신의 유튜브 채널에 “드디어 찾아온 남편과 직장 동료들. 베니스 영화제 현장 반응까지 어쩔수가없다 대박기원”이라는 제목의 영상을 올렸다. 영상에는 영화 ‘어쩔수가없다’ 홍보를 위해 이병헌, 박희순, 박찬욱 감독이 출연했지만, 이병헌의 얼굴은 내내 블러 처리돼 등장했다.이는 이민정이 “구독자 수 50만을 넘지 않으면 남편 얼굴을 공개하지 않겠다”는 공약을 지킨 결과다. 실제 채널 구독자가 50만명에 미치지 못하자 약속대로 모자이크가 적용된 것이다. 이민정은 댓글을 통해 “얼굴을 공개하고 싶었지만, 초심의 공약을 지키는 게 더 중요하다고 생각했다”며 “이병헌 배우님의 얼굴은 스크린에서 보시길”이라고 남겼다.웃음 포인트는 여기서 그치지 않았다. 육아와 부부 생활에 대한 대화 중 이병헌은 “화가 나면 다 피투성이가 된다”며 너스레를 떨더니 ‘직장에서 같이 일하고 싶지 않은 사람’을 묻자 “사실 이민정 씨”라고 답했다. 그는 “부부 사이에서도 너덜너덜해지는데 직장 관계는 상상할 수 없다”며 농담을 던져 현장을 폭소케 했다.네티즌들은 “이병헌을 유일하게 모자이크 처리하는 채널” “40분 내내 블러인데 웃기다” “부부 티키타카가 찐이네”라며 반응을 보였다.한편 이병헌이 주연을 맡은 영화 ‘어쩔수가없다’는 ‘다 이루었다’고 믿었던 회사원 만수(이병헌)가 해고 후 가족과 집을 지키기 위해 펼치는 고군분투를 그린 작품으로, 오는 9월 24일 개봉한다.뉴스24