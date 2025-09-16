대한매일상회 바로가기
병원장이었던 김민교 父…사기당하자 ‘출가’ 감행

수정 2025-09-16 09:50
입력 2025-09-16 09:50
배우 김민교가 병원장이었던 자신의 부친이 출가를 하게 된 사연을 밝혀 안타까움을 자아냈다.
배우 김민교가 병원장이었던 자신의 부친이 출가를 하게 된 사연을 밝혀 안타까움을 자아냈다. 채널A ‘절친 토큐멘터리 - 4인용식탁’


배우 김민교가 병원장이었던 자신의 부친이 출가를 하게 된 사연을 밝혀 안타까움을 자아냈다.

15일 방송된 채널A ‘절친 토큐멘터리 - 4인용식탁’에서는 이필모, 이종혁, 김민교가 대화를 나누는 모습이 담겼다.

김민교는 이날 “대학 생활을 판자촌에서 보냈다. 고3 때까지는 정말 잘 살았다. 아버지가 종합병원 원장이셨고, 집에 수영장이 있을 정도였다”며 “아버지가 사기를 당하면서 집안이 무너졌다”고 어린 시절을 회상했다.

채널A '절친 토큐멘터리 - 4인용식탁' 김민교
그는 “어머니는 접시 닦으며 자식들 뒷바라지하셨고, 저도 학비를 벌기 위해 막노동을 많이 했다”고 했다.

이어 “군대에서 첫 휴가를 나왔는데 어머니가 ‘아버지가 스님이 되셨다’고 하더라”라며 “절에 찾아가 인사드리니 이제 아버지가 아니라 스님이라고 부르라고 하셨다”고 전했다.

그러면서 “너무 힘들었다”라며 “괜히 보면 마음이 아플 것 같아서 15년간 (아버지를) 찾아뵙지 않았다”고 덧붙였다.

그러던 중 김민교는 어머니로부터 아버지가 췌장암 말기라는 소식을 들었다. 그는 “마지막은 함께해야겠다는 생각에 절 인근에 집을 얻어 매일 아버지를 찾아뵀다”고 했다.

또 “내가 연출하고 연기하는 공연에 (아버지를) 초대했다”며 “지인들을 다 초대해 객석을 꽉 채워 보여드렸다. 너무 좋아하시더라”라고 말했다.

김민교는 “멀쩡한 사람도 6개월을 못 버틴다고 했는데 3년을 버티셨다”라며 “안타까운 건 ‘SNL’로 잘 되는 걸 못 보여드렸다”라고 말하며 울컥하는 모습을 보였다.

한편 채널A ‘절친 토큐멘터리 - 4인용식탁’은 매주 월요일 오후 8시 10분 방송된다.

