하반신마비 남편 “아내와 잘생긴 간병인의 수상한 스킨십”

‘탐정들의 영업비밀’에서 장애 남편의 아내와 젊은 남성 돌봄 도우미의 의심스러운 관계가 공개된다.15일 방송되는 채널A ‘탐정들의 영업비밀’에는 “아내와 돌봄 도우미의 관계가 수상하다”며 찾아온 한 의뢰인의 충격적인 사연이 담긴다.교통사고로 하반신을 쓰지 못하게 된 의뢰인은 봉사활동 중 만난 아내와 결혼해 시험관 시술 끝에 아이까지 얻었지만, 아내의 임신으로 간병과 집안일을 맡길 도우미를 들이면서 사건이 시작됐다.젊고 잘생긴 남자 도우미가 아내의 허리에 손을 올리거나, 심지어 맨몸으로 부부 침실을 사용하는 모습까지 포착되며 의혹은 커졌다. 급기야 아내가 잠든 사이 몸을 건드리다 발각되자, 의뢰인의 분노는 극에 달한다.이를 본 데프콘은 “저렇게 싸X지 없는 도우미는 처음 본다”며 경악했고, 일일 탐정으로 합류한 래퍼 넉살도 “왜 남의 아내 허리를 잡냐”며 분노를 터뜨렸다.반면 아내는 “모든 게 오해”라며 억울함을 호소했다. 과연 이 사건이 장애 남편의 의처증일지, 아니면 실제 불륜일지는 방송을 통해 확인할 수 있다.뉴스24