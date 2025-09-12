‘25세 연하♥’ 박영규, 위자료만 3번…“비겁하지 않게 이혼”

이미지 확대 ‘4혼’ 배우 박영규가 초혼인 가수 김종국에게 결혼생활에 대해 조언하면서 “비겁하지 않게 이혼했다”고 밝혀 눈길을 끌었다. KBS 2TV ‘옥탑방의 문제아들’

이미지 확대 KBS 2TV ‘옥탑방의 문제아들’ 박영규

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

‘4혼’ 배우 박영규가 초혼인 가수 김종국에게 결혼생활에 대해 조언하면서 “비겁하지 않게 이혼했다”고 밝혀 눈길을 끌었다.11일 KBS 2TV ‘옥탑방의 문제아들’ 283회에서는 박영규가 게스트로 출연해 결혼에 대한 이야기를 나눴다.박영규는 이날 김종국이 49세에 결혼하게 됐다고 전하자 “굉장히 늦었다. 초혼이냐”라며 “내가 49세 때 두 번째 결혼을 했다”고 말했다.이에 김종국은 “난 (결혼) 한 번도 어렵다”라며 “두 번 (결혼)하실 때 한 번 간다”라고 너스레를 떨었다.박영규는 결혼 선배로서 조언해달라는 요청에 “내가 조언할 건 없다. 내가 살아온 인생이 자랑스러운 건 아니다”라며 “그냥 내 운명에 최선을 다했을 뿐이다. 어려움이 닥쳤을 때 주저앉기 싫었고, 그냥 열심히 극복하려고 노력했다”고 했다.그러면서 “헤어질 때도 비겁하게 안 하고 줄 거 다 줬다”라며 “깨끗하고 뒷말 없게 화끈하게 다 해줬다”라고 돌연 위자료에 대해 조언해 웃음을 자아냈다.이를 들은 김숙은 “이제 결혼하는 애한테 조언해주시는 거냐”라며 황당해했고, 김종국은 “줄 거 미리 모아놔야 되냐”라며 웃음을 터뜨렸다.박영규는 ‘위자료를 세 번 준 거냐’는 질문에 “그런 것(위자료) 때문에 벌어놓은 돈이 많이 없어지긴 했다”면서도 “근데 그거 이상 또 벌었다. 사람이 비겁하지 않게 돈을 쓰면 그만큼 대가가 온다”라고 했다.이어 “아내를 얻으면 모든 걸 다 줘라. 금고 열쇠, (통장) 비밀번호도 줘라”라고 조언했다.이에 김숙은 “모든 통장을 아내에게 다 맡겼냐”며 질문했고, 박영규는 “그렇지는 않다. 내가 살아보니까 조심스럽게도 하다”고 답해 웃음을 자아냈다.그러면서 “내가 하는 얘기는 다 주라는 건 아니고 그런 마음으로 살라는 뜻이다. 쭈뼛쭈뼛하지 말라는 거다”라고 강조했다.한편 박영규는 지난 2020년 비연예인 25세 연하 여성과 네 번째 결혼했다.뉴스24