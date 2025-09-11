대한매일상회 바로가기
윤은혜 “염산 물총 맞았다”…실명 위기 트라우마 고백

수정 2025-09-11 09:36
입력 2025-09-11 09:28
SBS '꼬꼬무' 방송화면 캡처
SBS ‘꼬꼬무’ 방송화면 캡처


배우 윤은혜가 과거 실명 위기를 겪었던 충격적인 경험을 털어놨다.

윤은혜는 11일 방송된 SBS ‘꼬리에 꼬리를 무는 그날 이야기’에서 철거민 폭력 사건을 다루며 “가수 활동 당시 염산 물총을 맞아 실명할 뻔했다”고 고백했다.

그는 이어 “날계란을 맞는 등 여러 사건을 겪으며 트라우마로 힘든 시기를 보냈다. 지금도 쉽게 잊히지 않는다”고 밝혔다.

윤은혜는 철거 과정에서 폭력을 당했던 피해자들을 지켜보며 깊이 공감하기도 했다. 그는 “저보다도 더 참혹한 상황을 겪으신 분들이 있다. 말로 다 못할 고통일 것”이라며 눈시울을 붉혔다.



이날 ‘꼬꼬무’는 1990년대 서울 재개발 현장에서 벌어진 ‘적준 용역’의 폭력을 집중 조명했다. 공권력의 묵인 속에 벌어진 폭행, 재산 파괴, 인권 유린 등이 공개되며 출연자들 모두 충격과 분노를 감추지 못했다.

뉴스24
