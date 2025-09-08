“의사 남친, 강남 유흥업소 VIP”…결혼 앞둔 아나운서 충격

이미지 확대 채널A ‘탐정들의 영업비밀’ 방송화면

8일 방송되는 채널A ‘탐정들의 영업비밀’이 유명 스포츠 아나운서의 결혼 스토리를 파헤친다.이번 회차의 의뢰인은 외모와 학벌, 집안까지 흠잡을 데 없는 스포츠 아나운서다. 그는 3대째 의사 집안 출신 예비 신랑과 교제를 시작한 지 6개월 만에 상견례를 마치고 결혼 날짜까지 잡았다.그러나 결혼 소식을 공개한 직후 “예비 신랑이 강남 유흥업소 VIP이며 세컨드까지 있다”는 충격적인 제보가 도착한다.탐정단은 추적에 나서 자정을 넘어 은밀히 집을 빠져나가 강남 유흥업소로 들어가는 예비 신랑의 모습을 포착한다.여기에 “담장 밖에서 벌어진 일은 집 안에서는 모른 척하라”는 예비 시어머니의 발언이 더해지며 의혹은 증폭된다.의뢰인은 급기야 “20살 차이 나는 예비 신랑의 늦둥이 동생이 사실 본인 아이 아니냐”라는 의심까지 품는다. 김풍은 “이런 콩가루가 어딨어”라며 혀를 내둘렀고, 데프콘은 “이번 회차 시청률 최고 찍을 것 같다”고 말했다.이날 방송에는 개그우먼 김지유가 일일 탐정으로 합류한다. ‘헌팅 경력 16년’을 자처한 그는 특급 플러팅 기술을 공개하며 웃음을 더한다. 또한 “연예인들이 팬의 메시지를 통해 실제 만나는 경우가 많다”는 폭로로 현장을 긴장시키기도 했다.뉴스24