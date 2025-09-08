대한매일상회 바로가기
김종국, 아내 정체 드디어 밝혔다 "20살 연하 LA 사업가? 사실은…"

수정 2025-09-08 06:23
입력 2025-09-08 06:22
SBS '미운우리새끼' 방송 캡처
SBS ‘미운우리새끼’ 방송 캡처


SBS '미운우리새끼' 방송 캡처
SBS ‘미운우리새끼’ 방송 캡처


김종국이 아내에 대한 세간의 추측에 직접 답한다.

7일 방송된 SBS 예능 ‘미운 우리 새끼’ 말미에는 최근 결혼으로 화제를 모은 김종국이 출연했다. 이날 방송에서 그는 “아내가 LA 출신 화장품 사업가라는 말이 있더라”는 김희철의 질문에 직접 입을 열며 폭탄 고백을 예고했다.

김종국은 지난 5일 비연예인 여성과 결혼식을 올렸다. 예식은 가족과 가까운 지인만 초대해 비공개로 진행됐으며, ‘런닝맨’ 멤버들조차 기사 보도 직전에서야 사실을 알게 됐다. 심지어 일부 하객들 역시 전날에서야 장소를 전달받은 것으로 알려졌다.

결혼 후 불거진 관심은 자연스럽게 아내의 정체로 이어졌다. 온라인에는 “20살 연하” “화장품 회사 CEO” “LA 출신” “유명 강사의 딸” 등 여러 추측이 나돌았다. 김종국은 방송을 통해 “사실은 내가…”라며 직접 해명에 나설 것을 예고해 기대감을 높였다.

김종국은 이어 “유일하게 다툰 건 운동뿐”이라며 달달한 러브스토리도 공개할 예정이다.

