“술 마신 상태였다” 김승우, 음주 상태로 촬영하다 결국

이미지 확대 김승우, 김남주 부부. 뉴스1

배우 김승우가 ‘한끼합쇼’ 촬영분 폐기를 요청했다는 주장에 대해 소속사 측이 입을 열었다. 음주 상태에서 진행되는 방송에 대한 우려가 존재했다는 것이 소속사의 설명이다.3일 김승우 김남주 부부의 소속사 더퀸AMC 측 관계자는 “JTBC ‘한끼합쇼’ 팀이 김승우 김남주 부부의 집을 방문했으나 당시 김승우 배우가 술을 약간 마신 상태였다. 매니지먼트 측에서 음주 상태로 방송을 하는 것에 대해 우려를 표출했다”고 설명했다.이어 “김승우 배우도 음주 상태에서 방송하는 것에 대한 우려를 인지하고 제작진과 원만하게 잘 합의한 것으로 알고 있다. 약 한 달이 지난 상황에서 이 일에 대한 이야기가 나온 것이다”라고 말했다.해당 관계자에 따르면 당시 촬영 중단 후 ‘미션 실패’로 방송에 담아내기로 정리됐다.이날 마이데일리는 ‘한끼합쇼’ 이진욱·정채연 편 촬영 당시 김승우가 출연진을 흔쾌히 집 안으로 들였고 순조롭게 녹화가 진행됐으나 촬영분이 전파를 타지 못했다고 보도했다.그러면서 김승우가 제작진에게 녹화분을 방송에 담지 말아 달라고 부탁을 했는데 시간상 다른 집을 찾을 방문할 수 없어 해당 회차 녹화가 미션 실패로 마무리됐다고 전했다.‘한끼줍쇼’의 확장판인 ‘한끼합쇼’는 출연진이 ‘오늘의 동네’를 돌아다니며 시민들과 소통하고, 저녁 식사에 초대해 준 ‘오늘의 식구’를 위해 선물 같은 밥상을 대접해 주는 프로그램이다.‘한끼합쇼’는 지난달 방송된 8회를 끝으로 재정비를 시작했다.2017년 방송된 JTBC ‘한끼줍쇼’의 출연자들 역시 김승우 김남주 부부의 집에 초인종을 누른 바 있다. 당시 김남주는 “한 끼 식사 대접하고 싶은데 조금 전에 밥을 먹었다”면서 안타까움을 표출했다.뉴스24