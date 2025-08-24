‘41㎏’ 권은비의 몸매 관리 식단 “요거트와 ○○○○”

이미지 확대 MBC ‘전지적 참견 시점’ 권은비

이미지 확대 MBC ‘전지적 참견 시점’ 권은비

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

가수 권은비가 워터밤 무대를 준비하며 몸무게가 41㎏이 됐다고 밝혔다.권은비는 23일 방송한 MBC 예능 프로그램 ‘전지적 참견 시점’에서 일상을 공개하며 “평소 47~48㎏ 정도였는데 지금은 41~42㎏ 정도”라고 말했다.출연진이 살이 너무 빠진 것 아니냐고 묻자 권은비는 “무대 준비하느라 식단을 열심히 하기도 했고, 무리하기도 했다”라고 말했다.그러면서 “요거트와 메추리알만 먹으면서 식단 관리를 했다”고 밝혔다.권은비는 최근 건강 문제로 부산 워터밤 행사에 참석하지 못했다.권은비의 매니저는 “공연 이틀 전 안무 연습을 하다가 쓰러져 불참하게 됐다”면서 “상태가 너무 안 좋았다. 그래도 이틀 남았으니까 최대한 회복해서 워터밤에 가고 싶어 했는데, 회복이 안 됐고 의사가 절대 안정을 취하라고 해서 어쩔 수 없이 취소했다”고 설명했다.전현무가 “갑자기 부산 워터밤에 못 가서 마음이 안 좋았을 것 같다”고 하자 권은비는 “제가 아픈 것보다는 죄송했다. 함께 준비해준 댄서, 스태프, 그리고 기다리는 관객에게 미안했다”고 말했다.뉴스24