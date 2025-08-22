김병만, 아들 공개 “아기인데 갈라진 근육 있어”

이미지 확대 김병만 아들 공개. TV조선 ‘조선의 사랑꾼’ 캡처

‘조선의 사랑꾼’에서 김병만 2세의 모습이 최초 공개된다.오는 25일 오후 방송되는 TV조선 ‘조선의 사랑꾼’에서는 9월 결혼식을 앞둔 개그맨 김병만이 ‘근수저’를 물고 태어난 아들을 처음으로 공개한다.앞서 태명을 별명처럼 부르고 있는 남매 짱이, 똑이의 존재를 공개한 바 있는 김병만은 둘째 똑이에 대해 “군살이 없는, 갈라진 근육이 있다”고 밝혔다.영상에 공개된 똑이의 몸은 선명하게 갈라진 근육이 아빠와 닮아 감탄을 자아냈다.김병만은 “간호사가 그랬다더라. ‘아기가 무슨 알통을 갖고 태어나냐’고”라며 “만약 ‘출발 드림팀’이 부활하면 똑이가 가서 할 수 있지 않을까?”라고 말했다.이날 똑이는 넓은 야외 놀이 공간을 종횡무진하며 두려움 없이 탐방했다.VCR을 지켜보던 김국진도 “아이가 병만이를 똑 닮았다”며 감탄했다.김병만도 “너무 신기하더라. 나를 하나하나 구석구석 닮은 게”라며 미소 지었다.한편 김병만은 2010년 7세 연상의 비연예인 여성 A씨와 혼인신고를 하면서 A씨가 전 남편과의 사이에서 낳은 딸 B씨를 친양자로 받아들였다.김병만은 A씨와 수년간 별거한 끝에 2023년 이혼했으며 B씨 파양 소송을 세 차례 제기했으나 두 차례 기각됐다.다음 달 20일 서울 서초구 한강 세빛섬 루프탑에서 연하의 회사원인 여성과 재혼을 앞둔 김병만은 “전처와의 혼인관계 파탄 후 예비신부와의 사이에서 아이 둘을 낳았다”며 혼외자 2명의 존재를 인정한 바 있다.뉴스24