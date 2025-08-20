“7번 이혼, 7명 자녀 모두 아빠가 다릅니다”…충격 실화

이미지 확대 tvN ‘어쩌다어른’ 방송화면

21년 차 이혼 전문 판사가 기억에 남는 충격적인 이혼 사건을 공개했다.19일 방송된 tvN STORY ‘어쩌다 어른’ 10주년 특집에는 정현숙 대구가정법원 경주지원 부장판사가 출연해 수천 건의 이혼 사건을 담당하며 겪은 경험을 전했다.정 판사는 “법정에 들어서면 부부는 서로의 잘못을 지적하며 다투고, 요즘 젊은 부부는 부모까지 함께 와 대신 싸우기도 한다”고 분위기를 설명했다.그는 특히 기억에 남는 사건으로 “7번째 협의 이혼을 하러 왔는데, 자녀 7명의 성이 모두 달랐다”며 “아이들이 겪을 혼란과 아픔을 생각하지 않은 채 너무 쉽게 결혼을 반복한 건 아닌지 마음이 힘들었다”고 전했다.또 정 판사는 자신의 부부 생활에 대해서도 솔직히 털어놨다. 남편이 변호사라는 그는 “부부 상담실을 찾은 적이 있는데, 상담가가 제게 집에서 말을 줄이라고 하더라. 저도 다른 부부들과 다르지 않았다”고 말해 웃음을 자아냈다.뉴스24