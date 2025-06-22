“살려주세요”…BTS 제이홉, 멕시코서 기절 직전 병원행

이미지 확대 MBC ‘전지적참견시점’ MBC 방송화면 캡처

BTS 제이홉이 월드투어 중 독감으로 인한 고열로 병원 치료를 받은 사실을 털어놨다.21일 방송된 MBC ‘전지적 참견 시점’에서는 제이홉의 첫 솔로 월드투어 비하인드가 공개됐다. 제이홉은 멕시코 공연 당시 독감에 걸려 고열로 쓰러질 뻔한 에피소드를 전했다.제이홉의 매니저는 “호텔에 아침에 깨우러 들어갔는데 ‘살려달라’는 말을 처음 들어봤다”고 당시를 회상했다. 제이홉은 “기절할 뻔했다. 진짜 ‘살려주세요’라고 말했다”며 당시 열이 무려 39.5도까지 올랐다고 밝혔다.공연 당일 몸이 움직이지 않을 정도였지만, 현지의 한인 병원을 찾아 수액 치료를 받은 뒤 무대에 섰다. 제이홉은 “한인 병원이 있어서 정말 다행이었다. 의사 선생님께서 다 체크해주시고 수액도 맞았다. 감사한 마음에 콘서트 초대도 드렸다”고 말했다.무대에서는 아픈 기색이 전혀 없었다고. 매니저는 “회사 직원들에게 ‘호석씨 아프다’고 미리 알렸는데, 정작 무대에선 티가 하나도 안 나더라”며 놀라움을 드러냈다.이에 제이홉은 “내가 어떤 고생을 하든 결국 무대에 오르면 나는 공연하는 사람이 되어야 한다”며 프로페셔널한 태도를 보여 감탄을 자아냈다.뉴스24