[포토] ‘독보적 각선미’ 블핑 리사

세줄 요약 파리서 올화이트룩·핫팬츠로 각선미 과시

인스타에 루이비통과 아늑한 밤 사진 공개

VMA 수상 뒤 새 EP 발매 앞둔 활동 기대

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그룹 블랙핑크 리사가 독보적 각선미를 뽐냈다.리사는 6일 자신의 인스타그램에 “Cozy night in with louisvuitton”(루이비통과 아늑한 밤)이라는 글과 함께 사진을 게재했다.사진에는 프랑스 파리를 찾은 리사의 모습이 담겼다.그는 크롭 카디건에 힙라인을 드러내는 핫팬츠를 입고 구두를 신은 모습을 선보인 가운데, 올화이트룩에 늘씬한 각선미를 드러내 시선을 사로잡는다.한편 리사는 지난달 28일(한국 시각) 미국 로스앤젤레스 피콕 시어터에서 열린 ‘2026 MTV 비디오 뮤직 어워즈’에서 솔로 곡 ‘드림’(Dream)으로 ‘베스트 팝’ 부문을 수상했다. 또한 오는 23일에는 새 EP ‘프레스 플레이’(PRESS PLAY)를 발매한다.뉴스1