‘나혼산’ 또 조작?…김민, ‘90년 구옥’ 자연인 생활에 ‘7월 로드뷰’ 등장 [스타이슈ON]

세줄 요약 김민, 동두천 구옥서 자연인식 생활 공개

발전기 가동·집수리·요리 장면 화제

로드뷰 비교 속 연출 의혹과 반론 공방

이미지 확대 사진=MBC ‘나 혼자 산다’ 캡처

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이미지 확대 MBC ‘나 혼자 산다’ 방송 모습(위)과 로드뷰에 촬영된 가옥의 모습.

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배우 김민이 이색적인 구옥 생활을 공개하며 화제를 모은 가운데 방송 조작설이 제기돼 눈길을 끈다.지난 2일 방송된 MBC 예능 프로그램 ‘나 혼자 산다’에서는 김민이 경기 동두천에 위치한 오래된 주택을 자신만의 아늑한 공간으로 활용하며 자연인 못지않은 일상을 보내는 모습이 그려졌다.이날 방송에서 그는 아침부터 발전기를 직접 가동하고, 낡은 바닥을 손질하며 불을 피워 요리를 해 먹는 등 아날로그식 삶을 보여줬다. 방송을 본 대다수의 시청자들은 발전기와 집수리를 스스로 해결하는 그의 모습에서 과거 초창기 ‘나 혼자 산다’ 특유의 날것 그대로의 재미와 매력을 느꼈다며 호평을 보냈다.그러나 일부 누리꾼들은 온라인 커뮤니티 등을 통해 방송 속 주택의 모습과 과거 지도 서비스의 로드뷰 화면을 비교하며 가옥의 모습에 의문을 제기했다.공개된 해당 주택 주변에 전봇대가 존재함에도 굳이 발전기를 가동한 점과 로드뷰 상의 마당 풍경과 방송 화면 속 정돈된 모습 사이에 차이가 있는 점을 들어 연출 의혹을 제기했다.다만 주변에 전봇대가 있다고 해서 곧바로 안정적인 전력 공급이 가능한 상태였다고 단정하기는 어려우며, 해당 로드뷰와 실제 촬영 시기 사이에는 시간이 있어 외관이 달라질 수 있다는 반론이 팽팽하게 맞섰다.이처럼 온라인상에서 갑론을박이 이어진 이유는 과거 ‘나 혼자 산다’의 전현무 카자흐스탄 여행 편 조작 논란때문인 것으로 풀이된다.당시 전현무는 즉흥 여행으로 카자흐스탄으로 향한 것으로 방송이 됐으나, 사전 계획을 통한 연출이었다는 사실이 드러나며 리얼리티 프로그램의 진정성 논란이 불거진 바 있다.강경민 기자