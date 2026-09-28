연예 [포토] ‘모닝 청순미모’ 장원영 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.en.seoul.co.kr/news/entertainment/2026/09/28/20260928801001 URL 복사 댓글 0 수정 2026-09-28 11:23 입력 2026-09-28 11:23 구글에서 서울신문 먼저 보기 1/ 7 이미지 확대 장원영, 출국아이브 장원영이 해외 일정을 위해 28일 인천국제공항을 통해 프랑스 파리로 출국하고 있다. 2026.9.28 뉴스1 이미지 확대 아이브 장원영, 아침 미모 샤랄라아이브 장원영이 해외 일정을 위해 28일 인천국제공항을 통해 프랑스 파리로 출국하기 전 인사를 하고 있다. 2026.9.28 뉴스1 이미지 확대 장원영, 청순 미모아이브 장원영이 해외 일정을 위해 28일 인천국제공항을 통해 프랑스 파리로 출국하기 전 인사를 하고 있다. 2026.9.28 뉴스1 이미지 확대 아이브 장원영, 모닝 키스아이브 장원영이 해외 일정을 위해 28일 인천국제공항을 통해 프랑스 파리로 출국하기 전 인사를 하고 있다. 2026.9.28 뉴스1 이미지 확대 장원영, 볼 콕 요정아이브 장원영이 해외 일정을 위해 28일 인천국제공항을 통해 프랑스 파리로 출국하기 전 인사를 하고 있다. 2026.9.28 뉴스1 이미지 확대 장원영, 블링블링 인사아이브 장원영이 해외 일정을 위해 28일 인천국제공항을 통해 프랑스 파리로 출국하기 전 인사를 하고 있다. 2026.9.28 뉴스1 이미지 확대 장원영, 천상계 미모아이브 장원영이 해외 일정을 위해 28일 인천국제공항을 통해 프랑스 파리로 출국하기 전 인사를 하고 있다. 2026.9.28 뉴스1 아이브 장원영이 해외 일정을 위해 28일 인천국제공항을 통해 프랑스 파리로 출국하고 있다.온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 아이브 장원영이 출국한 목적지는 어디인가? 프랑스 파리 일본 도쿄