연예 [포토] ‘미코 진’ 우서윤, 꽃보다 미모 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.en.seoul.co.kr/news/entertainment/2026/09/16/20260916801002 URL 복사 댓글 0 수정 2026-09-16 17:27 입력 2026-09-16 17:27 구글에서 서울신문 먼저 보기 1/ 7 이미지 확대 ‘미코 진’ 우서윤 ‘웃어요’ 하트미스코리아 우서윤이 지난 15일 서울 종로구 뉴스1 사옥에서 인터뷰 전 포즈를 취하고 있다. 전 프로농구 선수 우지원의 딸로 알려진 우서윤(22)은 지난 8월 말 열린 ‘2026 미스코리아 선발대회’에서 진(眞)에 선정됐다. 2026.9.16 뉴스1 이미지 확대 ‘우지원 딸’ 우서윤, 미스코리아 꽃이 활짝 피었습니다미스코리아 우서윤이 지난 15일 서울 종로구 뉴스1 사옥에서 인터뷰 전 포즈를 취하고 있다. 전 프로농구 선수 우지원의 딸로 알려진 우서윤(22)은 지난 8월 말 열린 ‘2026 미스코리아 선발대회’에서 진(眞)에 선정됐다. 2026.9.16 뉴스1 이미지 확대 우서윤, 미스코리아 진의 위엄미스코리아 우서윤이 지난 15일 서울 종로구 뉴스1 사옥에서 인터뷰 전 포즈를 취하고 있다. 전 프로농구 선수 우지원의 딸로 알려진 우서윤(22)은 지난 8월 말 열린 ‘2026 미스코리아 선발대회’에서 진(眞)에 선정됐다. 2026.9.16 뉴스1 이미지 확대 우서윤, 미스코리아 진의 위엄미스코리아 우서윤이 지난 15일 서울 종로구 뉴스1 사옥에서 인터뷰 전 포즈를 취하고 있다. 전 프로농구 선수 우지원의 딸로 알려진 우서윤(22)은 지난 8월 말 열린 ‘2026 미스코리아 선발대회’에서 진(眞)에 선정됐다. 2026.9.16 뉴스1 이미지 확대 ‘미코 진’ 우서윤, 빠져드는 우아함미스코리아 우서윤이 지난 15일 서울 종로구 뉴스1 사옥에서 인터뷰 전 포즈를 취하고 있다. 전 프로농구 선수 우지원의 딸로 알려진 우서윤(22)은 지난 8월 말 열린 ‘2026 미스코리아 선발대회’에서 진(眞)에 선정됐다. 2026.9.16 뉴스1 이미지 확대 우서윤, 한국 대표 미인미스코리아 우서윤이 지난 15일 서울 종로구 뉴스1 사옥에서 인터뷰 전 포즈를 취하고 있다. 전 프로농구 선수 우지원의 딸로 알려진 우서윤(22)은 지난 8월 말 열린 ‘2026 미스코리아 선발대회’에서 진(眞)에 선정됐다. 2026.9.16 뉴스1 이미지 확대 ‘우지원 딸’ 우서윤, 미스코리아 워킹미스코리아 우서윤이 지난 15일 서울 종로구 뉴스1 사옥에서 인터뷰를 위해 이동하고 있다. 전 프로농구 선수 우지원의 딸로 알려진 우서윤(22)은 지난 8월 말 열린 ‘2026 미스코리아 선발대회’에서 진(眞)에 선정됐다. 2026.9.16 뉴스1 미스코리아 우서윤이 지난 15일 서울 종로구 뉴스1 사옥에서 인터뷰 전 포즈를 취하고 있다.전 프로농구 선수 우지원의 딸로 알려진 우서윤(22)은 지난 8월 말 열린 ‘2026 미스코리아 선발대회’에서 진(眞)에 선정됐다. 온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 우서윤이 2026 미스코리아 선발대회에서 받은 상은? 진(眞) 미(美)