[포토] 리사, 매혹적인 자태

1 / 4 이미지 확대 리사 SNS.

스포츠서울닷컴

이미지 확대 리사 SNS.

스포츠서울닷컴

이미지 확대 리사 SNS.

스포츠서울닷컴

이미지 확대 리사 SNS.

스포츠서울닷컴

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

그룹 블랙핑크(BLACKPINK) 리사가 뉴욕에서 파격적인 착시 시스루 패션으로 글로벌 패셔니스타다운 독보적 아우라를 과시했다.리사는 11일 자신의 인스타그램 계정에 짧은 글과 함께 앰버서더로 활약 중인 명품 주얼리 브랜드 행사 현장에서 찍은 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속 리사는 피부 톤과 절묘하게 어우러지는 누드톤 착시 시스루 드레스를 착용하고 등장해 시선을 단숨에 사로잡았다. 전신을 감싸는 독특한 패턴의 밀착 의상은 군살 하나 없는 완벽한 실루엣을 고스란히 드러냈으며, 과감한 절개 디테일과 화려한 뱀 모티프의 하이엔드 주얼리가 어우러져 매혹적이면서도 관능적인 분위기를 완성했다. 여기에 특유의 당당한 눈빛과 카리스마 넘치는 포즈가 더해져 뉴욕 현장의 열기를 뜨겁게 달궜다.2016년 블랙핑크로 데뷔한 리사는 독보적인 무대 장악력과 트렌디한 감각으로 전 세계 음악 및 패션계를 선도해 왔다. 개인 레이블 라우드 컴퍼니(LLOUD Co.)를 설립하며 독자 행보를 펼치고 있는 그는 미국 HBO 오리지널 시리즈 ‘화이트 로투스’ 시즌3을 통해 연기자로 활동 반경을 넓히는 등 다방면에서 거침없는 글로벌 도약을 이어가고 있다.스포츠서울