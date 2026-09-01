[포토] 서울패션위크 런웨이

1 / 7 이미지 확대 자신감 넘치는 워킹 1일 서울 중구 동대문디자인플라자(DDP)에서 열린 2027 S/S서울패션위크 라이(LIE) 패션쇼에서 모델들이 런웨이를 선보이고 있다. 2026.9.1 뉴스1

이미지 확대 2027 S/S서울패션위크 개막 1일 서울 중구 동대문디자인플라자(DDP)에서 열린 2027 S/S서울패션위크 오프닝쇼 - 리이 ‘남겨진 것들의 가치’에서 모델들이 런웨이를 걷고 있다. 2026.9.1 연합뉴스

이미지 확대 화려한 런웨이 1일 서울 중구 동대문디자인플라자(DDP)에서 열린 2027 S/S서울패션위크 오프닝쇼 - 리이 ‘남겨진 것들의 가치’에서 모델들이 런웨이를 걷고 있다. 2026.9.1 연합뉴스

이미지 확대 자신감 넘치는 워킹 1일 서울 중구 동대문디자인플라자(DDP)에서 열린 2027 S/S서울패션위크 라이(LIE) 패션쇼에서 한 모델이 런웨이를 선보이고 있다. 2026.9.1 뉴스1

이미지 확대 2027 S/S서울패션위크 개막 1일 서울 중구 동대문디자인플라자(DDP)에서 열린 2027 S/S서울패션위크 오프닝쇼 - 리이 ‘남겨진 것들의 가치’에서 모델들이 런웨이를 걷고 있다. 2026.9.1 연합뉴스

이미지 확대 화려한 런웨이 1일 서울 중구 동대문디자인플라자(DDP)에서 열린 2027 S/S서울패션위크 오프닝쇼 - 리이 ‘남겨진 것들의 가치’에서 모델들이 런웨이를 걷고 있다. 2026.9.1 연합뉴스

이미지 확대 2027 S/S서울패션위크 오프닝쇼 리이 ‘남겨진 것들의 가치’1일 서울 중구 동대문디자인플라자(DDP)에서 열린 2027 S/S서울패션위크 오프닝쇼 - 리이 ‘남겨진 것들의 가치’에서 모델들이 런웨이를 걷고 있다. 2026.9.1 연합뉴스

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1일 서울 중구 동대문디자인플라자(DDP)에서 열린 2027 S/S서울패션위크 라이(LIE) 패션쇼에서 모델들이 런웨이를 선보이고 있다.온라인뉴스부