연예 [포토] 서울패션위크 런웨이 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.en.seoul.co.kr/news/entertainment/2026/09/01/20260901801001 URL 복사 댓글 0 수정 2026-09-01 13:30 입력 2026-09-01 13:30 구글에서 서울신문 먼저 보기 1/ 7 이미지 확대 자신감 넘치는 워킹1일 서울 중구 동대문디자인플라자(DDP)에서 열린 2027 S/S서울패션위크 라이(LIE) 패션쇼에서 모델들이 런웨이를 선보이고 있다. 2026.9.1 뉴스1 이미지 확대 2027 S/S서울패션위크 개막1일 서울 중구 동대문디자인플라자(DDP)에서 열린 2027 S/S서울패션위크 오프닝쇼 - 리이 ‘남겨진 것들의 가치’에서 모델들이 런웨이를 걷고 있다. 2026.9.1 연합뉴스 이미지 확대 화려한 런웨이1일 서울 중구 동대문디자인플라자(DDP)에서 열린 2027 S/S서울패션위크 오프닝쇼 - 리이 ‘남겨진 것들의 가치’에서 모델들이 런웨이를 걷고 있다. 2026.9.1 연합뉴스 이미지 확대 자신감 넘치는 워킹1일 서울 중구 동대문디자인플라자(DDP)에서 열린 2027 S/S서울패션위크 라이(LIE) 패션쇼에서 한 모델이 런웨이를 선보이고 있다. 2026.9.1 뉴스1 이미지 확대 2027 S/S서울패션위크 개막1일 서울 중구 동대문디자인플라자(DDP)에서 열린 2027 S/S서울패션위크 오프닝쇼 - 리이 ‘남겨진 것들의 가치’에서 모델들이 런웨이를 걷고 있다. 2026.9.1 연합뉴스 이미지 확대 화려한 런웨이1일 서울 중구 동대문디자인플라자(DDP)에서 열린 2027 S/S서울패션위크 오프닝쇼 - 리이 ‘남겨진 것들의 가치’에서 모델들이 런웨이를 걷고 있다. 2026.9.1 연합뉴스 이미지 확대 2027 S/S서울패션위크 오프닝쇼 리이 ‘남겨진 것들의 가치’1일 서울 중구 동대문디자인플라자(DDP)에서 열린 2027 S/S서울패션위크 오프닝쇼 - 리이 ‘남겨진 것들의 가치’에서 모델들이 런웨이를 걷고 있다. 2026.9.1 연합뉴스 1일 서울 중구 동대문디자인플라자(DDP)에서 열린 2027 S/S서울패션위크 라이(LIE) 패션쇼에서 모델들이 런웨이를 선보이고 있다.온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 서울패션위크에서 선보인 컬렉션의 시즌은? 2027 S/S 2027 F/W