아나운서·미스코리아 만남…이인권♥최정윤 진짜 연인 됐다

세줄 요약 방송 커플 이인권·최정윤, 현실 연인 공개

최정윤 SNS에 사진과 함께 교제 사실 인증

양가 어머니 허락 속 최종 커플 성사

이미지 확대 SBS ‘자식 방생 프로젝트-합숙 맞선2’ 화면 캡처

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‘합숙 맞선2’ 이인권, 최정윤이 현실 커플임을 인증했다.지난 14일 SBS 예능 ‘자식방생프로젝트 합숙 맞선2’ 출연자 최정윤은 자신의 소셜미디어에 “많이 물어봐 주셔서 사진으로 남겨봅니다. 밖에서도 잘 만나고 있어요. 함께해 주신 두 어머니, ‘합숙맞선’ 제작진 여러분, 고맙습니다!”라는 글을 남기며 이인권의 계정을 함께 태그했다.함께 공개된 사진에는 최정윤이 꽃다발을 들고 이인권과 밀착해 거울 앞에서 포즈를 취했다. 환하게 웃는 두 사람의 달달한 분위기가 보는 사람까지 설레게 한다.두 사람은 지난 13일 방송된 ‘합숙 맞선2’에서 양가 어머니의 허락까지 받으며 최종 커플이 됐다. 1990년생 이인권은 고려대학교 출신으로 9년 차 SBS 아나운서로 재직 중이다.1996년생 최정윤은 2020년도 미스코리아 대전, 세종, 충청 선(善) 출신으로 현재 이미지 컨설팅과 스피치를 가르치는 미인 대회 아카데미 부원장으로 서울 강남구 학동에서 지점을 운영 중이며 프리랜서 아나운서 활동도 병행하고 있다.뉴스24