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[포토] 에스파 완전체 출국

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수정 2026-08-10 15:33
입력 2026-08-10 15:33
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에스파(aespa) 카리나(왼쪽부터)와 지젤, 닝닝, 윈터가 해외 일정을 위해 10일 인천국제공항을 통해 대만으로 출국하고 있다.

온라인뉴스부
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