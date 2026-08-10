[포토] 에스파 완전체 출국

1 / 7 이미지 확대 출국하는 에스파 에스파(aespa) 카리나(왼쪽부터)와 지젤, 닝닝, 윈터가 해외 일정을 위해 10일 인천국제공항을 통해 대만으로 출국하고 있다. 2026.8.10 뉴스1

이미지 확대 윈터, 공항에서 반짝반짝 에스파(aespa) 윈터가 해외 일정을 위해 10일 인천국제공항을 통해 대만으로 출국하고 있다 2026.8.10 뉴스1

이미지 확대 윈터, 멀리서도 한 눈에 에스파(aespa) 윈터가 해외 일정을 위해 10일 인천국제공항을 통해 대만으로 출국하고 있다. 2026.8.10 뉴스1

이미지 확대 카리나, 수수한 차림에 빛나는 미소 에스파(aespa) 카리나가 해외 일정을 위해 10일 인천국제공항을 통해 대만으로 출국하고 있다. 2026.8.10 뉴스1

이미지 확대 카리나, 소녀 미소 에스파(aespa) 카리나가 해외 일정을 위해 10일 인천국제공항을 통해 대만으로 출국하고 있다. 2026.8.10 뉴스1

이미지 확대 닝닝, 시크미 뚝뚝 에스파(aespa) 닝닝이 해외 일정을 위해 10일 인천국제공항을 통해 대만으로 출국하고 있다. 2026.8.10 뉴스1

이미지 확대 지젤, 시크한 발걸음에스파(aespa) 지젤이 해외 일정을 위해 10일 인천국제공항을 통해 대만으로 출국하고 있다. 2026.8.10 뉴스1

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에스파(aespa) 카리나(왼쪽부터)와 지젤, 닝닝, 윈터가 해외 일정을 위해 10일 인천국제공항을 통해 대만으로 출국하고 있다.온라인뉴스부