[포토] ‘여신들’ 가요대전

1 / 7 이미지 확대 이안, 가요대전 여신 하츠투하츠 이안이 9일 경기도 고양시 일산 킨텍스에서 열린 ‘2026 SBS 가요대전 Summer’ 블루카펫 행사에 참석하고 있다. 2026.8.9 뉴스1

이미지 확대 비비, 수줍은 여신 가수 비비가 9일 경기도 고양시 일산 킨텍스에서 열린 ‘2026 SBS 가요대전 Summer’ 블루카펫 행사에 참석하고 있다. 2026.8.9 뉴스1

이미지 확대 나띠, 서머퀸 키스오브라이프 나띠가 9일 경기도 고양시 일산 킨텍스에서 열린 ‘2026 SBS 가요대전 Summer’ 블루카펫 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2026.8.9 뉴스1

이미지 확대 레드벨벳 아이린, 짧은 치마 입고 조심조심 레드벨벳 아이린이 9일 경기도 고양시 일산 킨텍스에서 열린 ‘2026 SBS 가요대전 Summer’에 참석헤 블루카펫을 밟고 있다. 2026.8.9 뉴스1

이미지 확대 레드벨벳 웬디, 뼈말라 몸매 레드벨벳 웬디가 9일 경기도 고양시 일산 킨텍스에서 열린 ‘2026 SBS 가요대전 Summer’ 블루카펫 행사에 참석해 인사를 하고 있다. 2026.8.9 뉴스1

이미지 확대 최예나, 팬심 캐치캐치 하며 런웨이 가수 최예나가 9일 경기도 고양시 일산 킨텍스에서 열린 ‘2026 SBS 가요대전 Summer’ 블루카펫 행사에 참석하고 있다. 2026.8.9 뉴스1

이미지 확대 이즈나 방지민, 남심저격이즈나 방지민이 9일 경기도 고양시 일산 킨텍스에서 열린 ‘2026 SBS 가요대전 Summer’ 블루카펫 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2026.8.9 뉴스1

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하츠투하츠 이안이 9일 경기도 고양시 일산 킨텍스에서 열린 ‘2026 SBS 가요대전 Summer’ 블루카펫 행사에 참석하고 있다.온라인뉴스부