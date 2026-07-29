연예 [포토] ‘뼈말라 몸매’ 김혜수 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.en.seoul.co.kr/news/entertainment/2026/07/29/20260729800007 URL 복사 댓글 0 수정 2026-07-29 14:31 입력 2026-07-29 14:29 구글에서 서울신문 먼저 보기 1/ 7 이미지 확대 김혜수, 세월 거스르는 아름다움배우 김혜수가 라디오 ‘컬투쇼’를 위해 29일 오후 서울 양천구 SBS목동에 도착해 인사를 하고 있다. 2026.7.29 뉴스1 이미지 확대 김혜수, ‘뼈말라 몸매’배우 김혜수가 라디오 ‘컬투쇼’를 위해 29일 오후 서울 양천구 SBS목동에 도착해 이동하고 있다. 2026.7.29 뉴스1 이미지 확대 김혜수, 목동 등장한 ‘책받침 여신’배우 김혜수가 라디오 ‘컬투쇼’를 위해 29일 오후 서울 양천구 SBS목동에 도착해 인사를 하고 있다. 2026.7.29 뉴스1 이미지 확대 김혜수, 하의 실종 패션배우 김혜수가 라디오 ‘컬투쇼’를 위해 29일 오후 서울 양천구 SBS목동에 도착해 인사를 하고 있다. 2026.7.29 뉴스1 이미지 확대 김혜수, 여름 여신배우 김혜수가 라디오 ‘컬투쇼’를 위해 29일 오후 서울 양천구 SBS목동에 도착해 인사를 하고 있다. 2026.7.29 뉴스1 이미지 확대 김혜수, 아름다운 미소배우 김혜수가 라디오 ‘컬투쇼’를 위해 29일 오후 서울 양천구 SBS목동에 도착해 인사를 하고 있다. 2026.7.29 뉴스1 이미지 확대 김혜수 ‘컬투쇼’ 야호배우 김혜수가 라디오 ‘컬투쇼’를 위해 29일 오후 서울 양천구 SBS목동에 도착해 인사를 하고 있다. 2026.7.29 뉴스1 배우 김혜수가 라디오 ‘컬투쇼’를 위해 29일 오후 서울 양천구 SBS목동에 도착해 인사를 하고 있다. 온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 기사에서 언급된 김혜수의 직업은? 배우 가수