“정말 예뻐졌다” 조혜련, 8㎏ 감량 근황… 술·담배 끊고 운동하더니

세줄 요약 술·담배 끊고 운동, 8㎏ 감량

이성미, 몰라보게 예뻐졌다 감탄

외로움과 결핍 돌아본 조혜련

이미지 확대 유튜브 채널 ‘이성미의못간다’ 캡처

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코미디언 조혜련(56)이 술과 담배를 모두 끊고 8㎏ 감량에 성공한 근황을 전했다.지난 27일 유튜브 채널 ‘이성미의못간다’에는 ‘술과 담배로도 채워지지 않던 마음, 조혜련이 찾은 진짜 행복’이라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 게스트로 출연한 조혜련은 이성미와 마주 앉아 과거와는 180도 달라진 자신의 일상을 공유했다.조혜련은 “이제 완전히 (이전과는) 구별된 삶을 살고 있다”며 “‘노술’, ‘노담’이다. 커피도 줄이려고 한다. 몸에 안 좋은 것은 하지 않으려고 한다”고 말했다.이어 “내 몸에 아무거나 집어넣지 않다 보니 이렇게 날씬해졌다”며 앞서 연극 ‘리타 길들이기’를 준비하면서 8㎏을 감량한 사실까지 언급해 눈길을 끌었다.조혜련의 몰라보게 변한 모습에 이성미는 “혜련이가 정말 예뻐졌다”며 감탄했다.조혜련은 “예전에는 언니 앞에서도 늘 담배를 피웠다”면서 담배를 피우고 소맥을 말아 마시던 장면을 재연해 현장을 웃음바다로 만들었다.조혜련은 “늘 외로웠다. 그래서 항상 주변에 사람들을 모아 파티를 하고 노래방에 가며 시간을 보냈다”고 회상했다.이에 이성미는 “정말 쉬지 않고 음주가무를 즐겼던 사람이 조혜련이었다”고 공감했다.조혜련은 당시 자신의 행동이 ‘결핍’에서 비롯됐다고 털어놨다.조혜련은 “내 안에 채워지지 않는 무언가가 있었다. 아무리 일을 해도 ‘더 해야 한다’는 생각뿐이었다”며 “‘이성미 언니는 ‘진실게임’ MC를 하는데 나는 지금 뭐 하고 있는 거지’라고 늘 스스로를 채찍질했다”고 말했다.옆에서 모든 과정을 지켜보았던 이성미는 “쉬지 않고 음주가무를 즐기면서도 넘치는 에너지로 악착같이 일을 해내던 모습이 너무 열심히 하는 것 같아 짠했고 왜 저렇게 모든 것을 악착같이 손에 쥐려고 하는지 안타까운 마음으로 늘 기도해 왔다”고 회상했다.한편 조혜련은 최근 건강한 식습관과 운동을 통한 체중 감량 성공과 건강해진 근황으로 많은 관심을 받고 있다.온라인뉴스부