‘가슴 성형 1000만원’ 이소라, 안타까운 근황… 제주도 여행서 고통 호소

세줄 요약 제주도 여행 중 다래끼로 병원 방문

한쪽 눈 부음과 눈물, 고통 호소

가슴 성형 1000만원 고백으로 화제

이미지 확대 이소라 인스타그램 캡처

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MBN 연애 리얼리티 예능 ‘돌싱글즈’ 출신 이소라가 제주도 여행 중 다래끼로 병원을 찾은 근황을 전했다.이소라는 지난 17일 자신의 인스타그램에 제주도 여행 중 촬영한 짧은 영상 하나를 올렸다.공개된 영상 속 이소라는 한쪽 눈이 심하게 부어오른 모습으로, 고통스러운 듯한 표정을 짓고 눈물까지 흘리고 있어 보는 이들의 안타까움을 자아냈다.이소라는 영상에 “난 마음의 준비도 안 됐는데 선생님이 눈 뒤집더니 터트리고 고름 짜버림”이라는 설명을 덧붙였다.영상을 접한 이들은 “마음이 찢어진다”, “곧 괜찮아질 거다. 안연고, 안약 잘 넣으시라”, “그 고통 저도 안다” 등 반응을 보였다.한편 이소라는 최근 라이브 방송을 통해 팬들과 소통하며 가슴 성형에 대해 솔직하게 밝혀 화제를 모은 바 있다.그는 “1000만원이 들었다. 엄마가 해주셨다”며 “1000만원으로 네가 필요한 곳에 쓰든지 가슴 성형을 하라고 하셨다”고 솔직하게 밝혀 눈길을 끌었다.이소라는 이에 앞서 코 성형수술과 지방 흡입 수술 사실도 고백하기도 했다.한편 이소라는 2022년 ‘돌싱글즈3’에 출연해 남자 출연자인 최동환과 실제 연인으로 발전한 바 있다.온라인뉴스부