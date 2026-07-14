“역사 이야기 잘못하면 나락 지름길”…신기루, 걱정 토로

세줄 요약 역사 발언 부담 토로, 왜곡 우려 강조

잘못 말하면 나락 지름길이라 발언 자제

새 예능 간담회서 조심스러운 태도 표명

이미지 확대 방송인 신기루. 뉴스1

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방송인 신기루가 역사에 대한 두려움을 드러냈다.14일 서울 구로구에서 TV CHOSUN ‘왕은 무얼 자셨는가’ 기자간담회가 진행됐다. 현장에는 최태성, 양상국, 신기루, 지예은이 참석했다.최태성은 이날 “연예인들을 만나면 공통적인 게 있다. 입을 그냥 닫아버리신다. 역사를 입에 담는 걸 굉장히 두려워하는 것 같다”며 “대한민국에서 기 센 연예인분도 저와 얘기를 하면 입을 닫아버린다”고 말했다.신기루는 “역사라는 게 왜곡되면 안 되기 때문에 말하기가 조심스러웠다”며 “잘못 내뱉었다가는 나락으로 가는 지름길이다. 저는 최대한 말을 아끼고 있다”고 전했다.한편, ‘왕은 무얼 자셨는가’는 조선 27명 임금의 밥상 속에 감춰진 왕실의 특급 비밀을 유쾌하게 풀어내는 토크 예능이다.온라인뉴스