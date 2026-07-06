연예 [포토] ‘아이들’ 컴백 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.en.seoul.co.kr/news/entertainment/2026/07/06/20260706801003 URL 복사 댓글 0 수정 2026-07-06 17:00 입력 2026-07-06 16:52 구글에서 서울신문 먼저 보기 1/ 7 이미지 확대 민니, 기미 댓 러브그룹 아이들(i-dle)의 민니가 6일 서울 광진구 예스24라이브홀에서 가진 아홉 번째 미니 앨범 ‘위 메이드’(We made) 발매 쇼케이스에서 타이틀곡 ‘기미 댓 러브’(Gimme Dat Love)를 선보이고 있다. 2026.7.6 뉴스1 이미지 확대 아이들, 올 여름 ‘기미 댓 러브’그룹 아이들(i-dle)의 민니(왼쪽부터)와 슈화, 소연이 6일 서울 광진구 예스24라이브홀에서 가진 아홉 번째 미니 앨범 ‘위 메이드’(We made) 발매 쇼케이스에서 타이틀곡 ‘기미 댓 러브’(Gimme Dat Love)를 선보이고 2026.7.6 뉴스1 이미지 확대 아이들 소연, 끼쟁이그룹 아이들(i-dle)의 소연이 6일 서울 광진구 예스24라이브홀에서 가진 아홉 번째 미니 앨범 ‘위 메이드’(We made) 발매 쇼케이스에서 타이틀곡 ‘기미 댓 러브’(Gimme Dat Love)를 선보이고 있다. 2026.7.6 뉴스1 이미지 확대 신곡 선보이는 민니-슈화-미연그룹 아이들(i-dle)의 민니(왼쪽부터), 슈화, 미연이 6일 서울 광진구 예스24라이브홀에서 열린 아홉 번째 미니앨범 ‘위 메이드’(We made) 발표회에서 타이틀 곡 ‘김미 댓 러브’를 선보이고 있다. 2026.7.6 연합뉴스 이미지 확대 신곡 무대 선보이는 우기그룹 아이들(i-dle)의 우기가 6일 서울 광진구 예스24라이브홀에서 열린 아홉 번째 미니앨범 ‘위 메이드’(We made) 발표회에서 타이틀 곡 ‘김미 댓 러브’를 선보이고 있다. 2026.7.6 연합뉴스 이미지 확대 신곡 ‘김미 댓 러브’ 선보이는 아이들그룹 아이들(i-dle)이 6일 서울 광진구 예스24라이브홀에서 열린 아홉 번째 미니앨범 ‘위 메이드’(We made) 발표회에서 타이틀 곡 ‘김미 댓 러브’를 선보이고 있다. 2026.7.6 연합뉴스 이미지 확대 신곡 ‘김미 댓 러브’ 선보이는 아이들그룹 아이들(i-dle)이 6일 서울 광진구 예스24라이브홀에서 열린 아홉 번째 미니앨범 ‘위 메이드’(We made) 발표회에서 타이틀 곡 ‘김미 댓 러브’를 선보이고 있다. 2026.7.6 연합뉴스 그룹 아이들(i-dle)의 민니가 6일 서울 광진구 예스24라이브홀에서 가진 아홉 번째 미니 앨범 ‘위 메이드’(We made) 발매 쇼케이스에서 타이틀곡 ‘기미 댓 러브’(Gimme Dat Love)를 선보이고 있다. 온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 아이들이 발매한 아홉 번째 미니 앨범의 제목은? 위 메이드 기미 댓 러브