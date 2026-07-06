[포토] ‘아이들’ 컴백

1 / 7 이미지 확대 민니, 기미 댓 러브 그룹 아이들(i-dle)의 민니가 6일 서울 광진구 예스24라이브홀에서 가진 아홉 번째 미니 앨범 ‘위 메이드’(We made) 발매 쇼케이스에서 타이틀곡 ‘기미 댓 러브’(Gimme Dat Love)를 선보이고 있다. 2026.7.6 뉴스1

이미지 확대 아이들, 올 여름 ‘기미 댓 러브’ 그룹 아이들(i-dle)의 민니(왼쪽부터)와 슈화, 소연이 6일 서울 광진구 예스24라이브홀에서 가진 아홉 번째 미니 앨범 ‘위 메이드’(We made) 발매 쇼케이스에서 타이틀곡 ‘기미 댓 러브’(Gimme Dat Love)를 선보이고 2026.7.6 뉴스1

이미지 확대 아이들 소연, 끼쟁이 그룹 아이들(i-dle)의 소연이 6일 서울 광진구 예스24라이브홀에서 가진 아홉 번째 미니 앨범 ‘위 메이드’(We made) 발매 쇼케이스에서 타이틀곡 ‘기미 댓 러브’(Gimme Dat Love)를 선보이고 있다. 2026.7.6 뉴스1

이미지 확대 신곡 선보이는 민니-슈화-미연 그룹 아이들(i-dle)의 민니(왼쪽부터), 슈화, 미연이 6일 서울 광진구 예스24라이브홀에서 열린 아홉 번째 미니앨범 ‘위 메이드’(We made) 발표회에서 타이틀 곡 ‘김미 댓 러브’를 선보이고 있다. 2026.7.6 연합뉴스

이미지 확대 신곡 무대 선보이는 우기 그룹 아이들(i-dle)의 우기가 6일 서울 광진구 예스24라이브홀에서 열린 아홉 번째 미니앨범 ‘위 메이드’(We made) 발표회에서 타이틀 곡 ‘김미 댓 러브’를 선보이고 있다. 2026.7.6 연합뉴스

이미지 확대 신곡 ‘김미 댓 러브’ 선보이는 아이들 그룹 아이들(i-dle)이 6일 서울 광진구 예스24라이브홀에서 열린 아홉 번째 미니앨범 ‘위 메이드’(We made) 발표회에서 타이틀 곡 ‘김미 댓 러브’를 선보이고 있다. 2026.7.6 연합뉴스

이미지 확대 신곡 ‘김미 댓 러브’ 선보이는 아이들그룹 아이들(i-dle)이 6일 서울 광진구 예스24라이브홀에서 열린 아홉 번째 미니앨범 ‘위 메이드’(We made) 발표회에서 타이틀 곡 ‘김미 댓 러브’를 선보이고 있다. 2026.7.6 연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

그룹 아이들(i-dle)의 민니가 6일 서울 광진구 예스24라이브홀에서 가진 아홉 번째 미니 앨범 ‘위 메이드’(We made) 발매 쇼케이스에서 타이틀곡 ‘기미 댓 러브’(Gimme Dat Love)를 선보이고 있다.온라인뉴스부