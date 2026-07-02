함소원, 교통사고로 중상… 내리막길서 전봇대 들이받아 골반 골절

세줄 요약 내리막길 주차 중 전봇대 충돌 사고

골반 골절 진단 뒤 수술 및 입원 치료

함소원, 회복 집중하며 상태 주목

이미지 확대 배우 겸 방송인 함소원. 2019.7.18 뉴스1 자료사진

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미스코리아 출신 배우 겸 방송인 함소원(50)이 교통사고를 당해 입원 치료 중이다.지난 1일 연예매체 티브이데일리에 따르면 함소원은 최근 내리막길에 주차하던 중 전봇대를 들이받는 사고를 냈다.이 사고로 함소원은 골반 골절 진단을 받았으며, 서울의 한 병원에서 수술한 것으로 전해졌다.현재 입원 중이며 회복에 집중하고 있다고 한다.1976년생인 함소원은 1997년 미스코리아 태평양에 선발돼 연예계 생활을 시작했다.이후 영화 ‘색즉시공’(2002)으로 주목받았으며 여러 영화와 드라마에 출연했다.2008년부터 중국에서 활동하기도 한 함소원은 2018년 18세 연하 중국인 남성 진화와 결혼해 화제를 모았다. 두 사람 사이에는 딸 한 명이 있다.함소원은 2022년 12월쯤 진화와 이혼했다는 소식을 2024년 8월 라이브 방송을 통해 뒤늦게 전했다. 다만 두 사람은 유튜브 등에서 계속 함께 지내는 모습을 보여주기도 했다.온라인뉴스부