연예 [포토] ‘아름다워’ 장원영 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.en.seoul.co.kr/news/entertainment/2026/06/30/20260630801001 URL 복사 댓글 0 수정 2026-06-30 16:43 입력 2026-06-30 16:41 구글에서 서울신문 먼저 보기 1/ 7 이미지 확대 아이브 장원영, 옆모습도 아름다워아이브 장원영이 30일 서울 용산구 한남동 닥터엘시아 플래그십 스토어에서 열린 포토행사에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2026.6.30 뉴스1 이미지 확대 아이브 장원영, 밝은 미소아이브 장원영이 30일 서울 용산구 한남동 닥터엘시아 플래그십 스토어에서 열린 포토행사에 참석하고 있다. 2026.6.30 뉴스1 이미지 확대 아이브 장원영, 절세 미녀의 미소아이브 장원영이 30일 서울 용산구 한남동 닥터엘시아 플래그십 스토어에서 열린 포토행사에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2026.6.30 뉴스1 이미지 확대 아이브 장원영, 그림자도 아름다워아이브 장원영이 30일 서울 용산구 한남동 닥터엘시아 플래그십 스토어에서 열린 포토행사를 마친 뒤 이동하고 있다. 2026.6.30 뉴스1 이미지 확대 아이브 장원영, 장미처럼 아름다워아이브 장원영이 30일 서울 용산구 한남동 닥터엘시아 플래그십 스토어에서 열린 포토행사에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2026.6.30 뉴스1 이미지 확대 포즈 취하는 아이브 장원영아이브 장원영이 30일 서울 용산구 한남동 닥터엘시아 플래그십 스토어에서 열린 포토행사에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2026.6.30 뉴스1 이미지 확대 아이브 장원영, 너무 아름다워서 반칙아이브 장원영이 30일 서울 용산구 한남동 닥터엘시아 플래그십 스토어에서 열린 포토행사에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2026.6.30 뉴스1 아이브 장원영이 30일 서울 용산구 한남동 닥터엘시아 플래그십 스토어에서 열린 포토행사에 참석해 포즈를 취하고 있다. 온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 아이브 장원영이 참석한 행사의 성격은? 포토행사 콘서트