‘송지은♥’ 박위, 비뇨기과 가더니 “요도 안으로 직접 주사”… ‘방광 보톡스’ 뭐길래

세줄 요약 마라톤 앞두고 병원 방문, 체온·수분 관리 점검

땀 안 나는 박위, 열 축적과 쇼크 위험 경고

방광 보톡스 시술 공개, 요도 주사 방식 설명

이미지 확대 SBS 예능 ‘동상이몽2 - 너는 내 운명’ 방송화면 캡처

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그룹 시크릿 출신 송지은(36)의 남편인 유튜버 박위(39)가 비뇨기과를 찾았다.지난 23일 방송된 SBS 예능 ‘동상이몽2 - 너는 내 운명’에서는 박위·송지은 부부가 함께 병원을 방문하는 모습이 공개됐다.부부는 박위의 7㎞ 휠체어 마라톤을 앞두고 몸 상태를 점검하기 위해 병원을 찾았다.송지은은 의사에게 “남편이 땀이 안 난다. 그래서 남편의 상태를 모르겠다. 실시간으로 얼굴이 안 좋거나 지쳐 보일 때 무슨 큰일이 나지 않을까 걱정된다”고 말했다.이에 박위는 자신의 몸 상태에 대해 “보통 사람들은 땀을 흘리면서 체온을 조절하지 않나. 그런데 저는 땀이 안 난다”며 “몸 안에 열을 가지고 있는 느낌”이라고 설명했다.의사는 마라톤에 도전하면 체온 관리가 무엇보다 중요하다고 강조하면서 “마라톤 전후로 물 2ℓ 정도는 마셔야 한다. 극심한 체온 상승은 쇼크를 유발할 수 있다”고 경고했다.박위가 방광 관리를 위해 보톡스 시술을 받고 있다는 사실도 전해졌다.박위는 “물을 마셔야 좋은데 물을 많이 마시면 화장실을 가야 해서 방광 관리 때문에 물을 안 마시는 게 습관이 됐다”고 말했다.이를 듣던 송지은은 “방광에 보톡스를 왜 맞는 거냐”고 물었다.이에 의사는 “방광약은 평생 먹어야 하는데 부작용이 있을 수 있다. 약을 줄일 수 있는 대안으로 방광에 보톡스를 놓는 것”이라며 “방광이 예민한 분들이 있는데 방광을 덜 예민하게 만드는 치료”라고 설명했다.박위는 “요도 안으로 넣어서 방광에 직접 주사한다”고 덧붙여 놀라움을 안겼다.영상을 보던 김숙은 “박위가 건강한 방광 관리 홍보대사까지 했다던데”라고 물었다.스튜디오에 나와 있던 박위는 “방광 관리를 열심히 했다”며 “교수님이 방광이 예쁘다고 해주셔서 홍보대사라는 말까지 들었다”고 말해 웃음을 자아냈다.한편 송지은과 박위는 2024년 결혼했다. 박위는 과거 낙상사고로 전신마비 진단을 받았으나, 꾸준한 재활을 통해 현재 상체를 움직일 수 있을 정도로 회복했다.온라인뉴스부