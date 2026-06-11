연예 [포토] ‘천상계 미모’ 장원영 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.en.seoul.co.kr/news/entertainment/2026/06/11/20260611801002 URL 복사 댓글 0 수정 2026-06-11 14:47 입력 2026-06-11 14:47 구글에서 서울신문 먼저 보기 1/ 9 이미지 확대 아이브 장원영, 천상계 미모그룹 아이브(IVE)의 장원영이 11일 서울 송파구 롯데백화점 에비뉴엘 잠실점에서 열린 뷰티브랜드 메디큐브 에이지알 ‘핑크 글로우 테크 라운지’ 팝업스토어 오픈 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2026.6.11 뉴스1 이미지 확대 장원영, 촉촉 키스그룹 아이브(IVE)의 장원영이 11일 서울 송파구 롯데백화점 에비뉴엘 잠실점에서 열린 뷰티브랜드 메디큐브 에이지알 ‘핑크 글로우 테크 라운지’ 팝업스토어 오픈 행사에 참석해 손키스를 보내고 있다. 2026.6.11 뉴스1 이미지 확대 장원영, 향기로운 미소그룹 아이브(IVE)의 장원영이 11일 서울 송파구 롯데백화점 에비뉴엘 잠실점에서 열린 뷰티브랜드 메디큐브 에이지알 ‘핑크 글로우 테크 라운지’ 팝업스토어 오픈 행사에 참석하고 있다. 2026.6.11 뉴스1 이미지 확대 아이브 장원영, 움직이는 바비인형그룹 아이브(IVE)의 장원영이 11일 서울 송파구 롯데백화점 에비뉴엘 잠실점에서 열린 뷰티브랜드 메디큐브 에이지알 ‘핑크 글로우 테크 라운지’ 팝업스토어 오픈 행사에 참석하고 있다. 2026.6.11 뉴스1 이미지 확대 아이브 장원영, 공주님의 은혜로운 볼 하트그룹 아이브(IVE)의 장원영이 11일 서울 송파구 롯데백화점 에비뉴엘 잠실점에서 열린 뷰티브랜드 메디큐브 에이지알 ‘핑크 글로우 테크 라운지’ 팝업스토어 오픈 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2026.6.11 뉴스1 이미지 확대 장원영, 샤랄라그룹 아이브(IVE)의 장원영이 11일 서울 송파구 롯데백화점 에비뉴엘 잠실점에서 열린 뷰티브랜드 메디큐브 에이지알 ‘핑크 글로우 테크 라운지’ 팝업스토어 오픈 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2026.6.11 뉴스1 이미지 확대 장원영, 완성형 미모그룹 아이브(IVE)의 장원영이 11일 서울 송파구 롯데백화점 에비뉴엘 잠실점에서 열린 뷰티브랜드 메디큐브 에이지알 ‘핑크 글로우 테크 라운지’ 팝업스토어 오픈 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2026.6.11뉴스1 이미지 확대 아이브 장원영, 딱 봐도 여신그룹 아이브(IVE)의 장원영이 11일 서울 송파구 롯데백화점 에비뉴엘 잠실점에서 열린 뷰티브랜드 메디큐브 에이지알 ‘핑크 글로우 테크 라운지’ 팝업스토어 오픈 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2026.6.11 뉴스1 이미지 확대 장원영, 청초한 미모그룹 아이브(IVE)의 장원영이 11일 서울 송파구 롯데백화점 에비뉴엘 잠실점에서 열린 뷰티브랜드 메디큐브 에이지알 ‘핑크 글로우 테크 라운지’ 팝업스토어 오픈 행사에 참석하고 있다. 2026.6.11 뉴스1 그룹 아이브(IVE)의 장원영이 11일 서울 송파구 롯데백화점 에비뉴엘 잠실점에서 열린 뷰티브랜드 팝업스토어 오픈 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다. 온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 장원영이 참석한 행사의 성격은 무엇인가요? 뷰티브랜드 팝업스토어 오픈 콘서트 개최