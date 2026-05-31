50대 유명 연예인, 요로결석 고통에 결국 응급실… “미친듯 아파해” 아내가 전한 근황

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세줄 요약 요로결석 통증으로 응급실행, 급박한 상황

아내 경맑음, 맹장 의심했다가 결석 확인

진통제 후 퇴원, 아들 축구·일정 소화

이미지 확대 경맑음 인스타그램 캡처

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코미디언 정성호(52)가 요로결석으로 인한 극심한 고통을 호소하다 결국 응급실을 찾은 근황이 전해졌다.정성호의 아내 경맑음(43)은 지난 30일 자신의 인스타그램에 “갑자기 배를 움켜잡은 오빠가 맹장이 터진 것 같아 응급실로 갔는데 요로결석”이라며 “진짜 미친 듯 아파하는 걸 처음 봤다”고 급박했던 당시를 전했다.경맑음은 이어 “그리 아픈데 진통제 맞고 나아진 것 같다고 아들 축구 가야 한다고 퇴원(했다)”며 “그리고 미리 약속된 손오공 일정까지 오늘 하루 엄청났다”고 적었다.경맑음을 글과 함께 올린 사진에는 병상에 누워 양손을 꽉 쥐고 있는 정성호의 모습이 담겼다.한눈에도 힘겨워 보이는 정성호의 표정에서는 요로결석으로 인한 당시의 극심한 통증이 고스란히 전해져 안타까움을 자아냈다.한편 정성호와 경맑음은 2009년 결혼, 슬하에 3남 2녀를 두고 있는 연예계 대표 다둥이 부모다.온라인뉴스부