여배우 “학자금 대출, 9년만에 다 갚았다” 오열한 사연

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세줄 요약 아르바이트 수입으로 학자금 대출 전액 상환

성균관대 시절부터 여러 일 병행하며 마련

완납 뒤 어머니 통화 중 눈물과 공허함 고백

이미지 확대 29일 MBC ‘나 혼자 산다’에 출연한 배우 최지수. MBC 화면

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배우 최지수가 9년 만에 학자금 대출을 전액 상환했다.최지수는 29일 MBC ‘나 혼자 산다’에서 아르바이트 수입으로 마지막 대출금을 송금하며 학자금 빚을 청산하는 모습을 공개했다.최지수는 성균관대 연기예술학과 시절부터 약 5000만원의 학자금을 마련하기 위해 인형 탈 아르바이트, 물류창고, 베이비시터 등 다양한 일을 병행해 왔다.최근 드라마 ‘언더커버 미쓰홍’으로 얼굴을 알린 후에도 식당 아르바이트 등을 지속해 온 것으로 알려졌다.부모의 도움 없이 홀로 상환을 마친 최지수는 “내가 다닌 학교이기 때문에 스스로 갚는 게 맞다고 생각했다”고 소신을 밝혔다.대출금 완납 후 어머니와 통화하며 눈물을 흘린 그는 제작진과 인터뷰에서 “웃으며 끝날 줄 알았는데 ‘내가 해냈구나’라는 생각과 함께 공허함이 밀려왔다. 전화를 끊으니 지난 9년의 시간이 스쳐 지나갔다”고 소회를 전했다.온라인뉴스부