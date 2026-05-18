[포토] ‘발랄한 레드카펫 퇴장’ 정호연

1 / 5 이미지 확대 ‘호프’ 정호연, 칸 레드카펫 위 발랄한 퇴장 제79회 칸 국제영화제 경쟁부문 초청작 ‘호프’ 공식 시사회가 끝난 18일(현지시간) 프랑스 남부 소도시 칸 팔레 데 페스티벌(Palais des Festivals) 뤼미에르 대극장 앞 레드카펫에서 배우 정호연이 밝은 표정으로 손을 들어 인사하고 있다. 2026.5.18 뉴스1

이미지 확대 여신 정호연 제79회 칸 국제영화제 경쟁부문 초청작 ‘호프’ 공식 시사회가 끝난 18일(현지시간) 프랑스 남부 소도시 칸 팔레 데 페스티발(Palais des Festivals) 뤼미에르 대극장 앞 레드카펫 계단에서 배우 정호연이 포즈를 취하고 있다. 2026.5.18 뉴스1

이미지 확대 ‘호프’ 정호연, 칸 레드카펫 위 우아한 자태 제79회 칸 국제영화제 경쟁부문 초청작 ‘호프’ 공식 시사회가 끝난 18일(현지시간) 프랑스 남부 소도시 칸 팔레 데 페스티벌(Palais des Festivals) 뤼미에르 대극장 앞 레드카펫 계단에서 배우 정호연이 포즈를 취하고 있다. 2026.5.18 뉴스1

이미지 확대 칸 레드카펫 밟은 ‘호프’ 출연진 제79회 칸 국제영화제 경쟁부문 초청작 ‘호프’ 공식 시사회가 열린 17일(현지시간) 프랑스 남부 소도시 칸 팔레 데 페스티벌(Palais des Festivals) 뤼미에르 대극장에서 배우 정호연이 레드카펫을 밟으며 미소 짓고 있다. 뒤로 배우 황정민과 조인성 테일러 러셀 등 출연진이 입장하고 있다. 2026.5.18 뉴스1

이미지 확대 ‘호프’ 공식 시사회…스포트라이트 받는 출연진제79회 칸 국제영화제 경쟁부문 초청작 ‘호프’ 공식 시사회가 열린 17일(현지시간) 프랑스 남부 소도시 칸 팔레 데 페스티발(Palais des Festivals) 뤼미에르 대극장에서 나홍진 감독과 배우 정호연, 황정민, 조인성 등 출연진이 레드카펫에 올라 취재진 앞에서 포즈를 취하고 있다. 2026.5.18 뉴스1

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제79회 칸 국제영화제 경쟁부문 초청작 ‘호프’ 공식 시사회가 끝난 18일(현지시간) 프랑스 남부 소도시 칸 팔레 데 페스티벌(Palais des Festivals) 뤼미에르 대극장 앞 레드카펫에서 배우 정호연이 밝은 표정으로 손을 들어 인사하고 있다.온라인뉴스부