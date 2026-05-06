황재균, 은퇴하더니… “올해 수입 0원, 주식 마이너스 30% 있어”

세줄 요약 은퇴 4개월 차, 방송인 전향의 어려움 토로

올해 수입 0원, 주식 마이너스 30% 언급

최강창민과 만두 빚으며 예능감 드러냄

이미지 확대 유튜브 채널 ‘새고_F5’ 캡처

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황재균(38)이 야구선수 은퇴 후 방송인으로 제2의 인생을 시작한 고민을 털어놨다.지난 5일 유튜브 채널 ‘새고_F5’에는 ‘어린이날 선물처럼 찾아온 SM 황금막내’라는 제목의 영상이 올라왔다.이날 영상에서는 동방신기 최강창민과 황재균이 만두를 빚으며 대화를 나누는 모습이 담겼다.최강창민은 “저희 회사로 얼마 전에 입사했다”며 황재균을 소개했고, 황재균은 “창민이 회사 막내 황재균”이라고 인사했다.은퇴 4개월 차인 황재균은 “평생 해온 야구보다 이제 막 발을 뗀 방송 일이 훨씬 힘들다”고 고백했다. 그러면서 방송인으로서 어떤 역할을 해야 할지 고민하고 있다고 밝혔다.황재균은 만두 반죽을 만들던 중 바지에 밀가루가 묻자 최강창민에게 옷을 사달라며 투정을 부렸다.최강창민이 “돈을 그렇게 벌었으면서 사달라고 하냐”고 핀잔을 주자, 황재균은 “너 돈 많지 않냐. 나는 올해 수입이 0원이다”라고 말했다.이후 최강창민은 “주식 좀 하느냐”고 물었고, 황재균은 “조용히 해라. 요즘 확인하지 않은 지 오래됐다. 지금 기분 좋게 만두를 만들고 있는데”라고 너스레를 떨어 웃음을 자아냈다.황재균은 수익률이 가장 낮은 종목을 묻는 질문에 “마이너스 30%인 종목이 있다”며 “특정 종목을 언급하는 것은 조심스럽다”고 답했다.최강창민과 황재균은 슈퍼주니어 규현을 통해 처음 인연을 맺었다고 했다. 황재균은 과거 부산에서 규현의 소개로 최강창민을 만났고, 세 사람이 술에 취해 가위바위보 내기를 하다 규현이 바다에 뛰어든 일화를 떠올렸다.황재균은 선수 시절보다 몸무게를 7㎏ 감량한 근황도 전했다. 그는 그러면서도 아이돌용 앞치마가 작다며 불평해 예능 적응력을 드러냈다.온라인뉴스부