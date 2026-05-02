메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
서울모닝브리핑
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내
뉴스레터

9년 잠적 예정화, 돌연 ‘역대급 뒤태’ 노출…남편 마동석 반응이

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
수정 2026-05-02 17:45
입력 2026-05-02 17:45
세줄 요약
  • 예정화, 9년 만에 SNS 근황 공개
  • 골프장·촬영장 사진으로 변함없는 몸매 화제
  • 마동석, 게시글 좋아요로 애정 표현
이미지 확대
배우 마동석의 아내 예정화가 오랜만에 근황을 공개했다. 예정화는 지난달 30일과 2일 자신의 인스타그램에 골프장 및 촬영장에서 찍은 사진을 게시했다. 2017년 게시글을 끝으로 무려 9년 만에 소셜미디어(SNS) 활동을 재개한 것이다. 2026.5.2 인스타그램
배우 마동석의 아내 예정화가 오랜만에 근황을 공개했다. 예정화는 지난달 30일과 2일 자신의 인스타그램에 골프장 및 촬영장에서 찍은 사진을 게시했다. 2017년 게시글을 끝으로 무려 9년 만에 소셜미디어(SNS) 활동을 재개한 것이다. 2026.5.2 인스타그램


배우 마동석의 아내 예정화가 오랜만에 근황을 공개했다.

예정화는 지난달 30일과 2일 자신의 인스타그램에 골프장 및 촬영장에서 찍은 사진을 차례로 게시했다.

2017년을 끝으로 소셜미디어(SNS)에서 잠적했다가, 무려 9년 만에 활동을 재개한 것이다.

사진 속 예정화의 늘씬한 각선미는 예전 그대로였다.

예정화는 골프장에서나 촬영장에서나 특별한 노출 없이도 아름다운 몸매를 자랑했다.

특히 데님 셔츠에 청 스키니진을 입고 ‘청청’ 패션을 소화한 모습이 눈길을 끌었다.

남편인 마동석도 예정화의 게시글에 ‘좋아요’를 누르며 애정을 과시했다.
비거리 +20~40야드, 하이브리드 아이언으로 기록 단축
뱅골프 바로가기
thumbnail - 비거리 +20~40야드, 하이브리드 아이언으로 기록 단축

마동석과 예정화는 2021년 혼인신고를 마치고 법적 부부가 됐다. 이후 3년 만인 2024년 결혼식을 올렸다.

온라인뉴스
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
예정화가 SNS 활동을 중단한 후 재개하기까지의 기간은?
에디터 추천 인기 기사
방송
1 / 5
스타요즘
1 / 5
해외연예
1 / 5
나우뉴스 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 / 3
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기