[포토] 최고 전통미인 ‘미스 춘향 진’

세줄 요약 김하연, 제96회 춘향선발대회 진 선정

단아한 자태와 지성미로 최고 점수 획득

춘향 정신·남원 문화 홍보대사 포부

1 / 3 이미지 확대 제96회 춘향제의 하이라이트인 글로벌 춘향선발대회에서 ‘미스 춘향 진’에 선정된 김하연(22·경기 파주·한양대 무용학과 졸)씨. 김씨는 지난 달 30일 밤 전북 남원시 광한루원 앞 특설무대에서 열린 대회에서 단아한 자태와 지성미로 최고 점수를 받으며 우리나라 최고의 전통미인 자리에 올랐다. 2026.5.1

남원시 제공

이미지 확대 가수 진소리(본명 김도현)가 ‘2026 미스춘향 정’에 선발됐다.

현컴퍼니 제공

이미지 확대 제96회 춘향제의 하나로 지난 달 30일 밤 전북 남원시 광한루원 앞 특설무대에서 열린 글로벌 춘향선발대회의 입상자들. 2026.5.1

남원시 제공



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제96회 글로벌 춘향선발대회에서 김하연(22·경기 파주·한양대 졸)씨가 우리나라 최고의 전통미인 자리에 올랐다.김씨는 지난달 30일 밤 전북 남원시 광한루원 앞 특설무대에서 열린 대회에서 단아한 자태와 지성미로 최고 점수를 받으며 ‘춘향 진’으로 뽑혔다.그는 “최고의 미의 대전에서 진의 영광을 차지해 너무 기쁘고 행복하다”면서 “춘향 정신과 남원 문화자산을 널리 알리는 홍보대사가 되겠다”고 밝혔다.선에는 이소은(27·서울·서울대 졸), 미에는 리나(23·우크라이나·경북대 대학원), 정에는 김도현(19·서울·동국대), 숙에는 김서원(22·전북 전주·한국예술종합대 무용원), 현에는 이현아(20·서울·한양여자대)씨가 각각 뽑혔다.특별상인 글로벌 앰버서더에는 엘로디 유나 불라동(25·스위스·로잔호텔대), 안젤라 보셰네(18·캐나다·오타와대)씨가 선정됐으며 기업후원상은 강민선(21·경기 의정부시·숭실대), 김민주(24·서울·중앙대 졸)씨에게 돌아갔다.우정상은 조유주(22·경기 성남시·서울예술대)씨가 차지했다.춘향선발대회는 춘향제의 하이라이트로, 배우 최란(1979년)·박지영(1988년)·오정해(1992년)·윤손하(1994년) 등 스타급 연예인들을 대거 배출한 미인대회다.권덕철 춘향제전위원장은 “올해 대회는 춘향의 정신과 아름다움을 보다 현대적이고 세계적인 감각으로 풀어낸 뜻깊은 무대였다”며 “춘향선발대회를 춘향제의 대표 문화콘텐츠로 발전시켜 나가겠다”고 강조했다.온라인뉴스부