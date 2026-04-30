윤후♥최유빈, “계속 너였어”…‘내 새끼의 연애’ 총 3커플 탄생

세줄 요약 윤후·최유빈 등 세 커플 최종 탄생

윤후, “계속 너였다” 진심 고백

방송 후에도 꽃다발·데이트로 교류

이미지 확대 사진=tvN STORY ‘내 새끼의 연애2’ 캡처

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스타들의 자녀들이 출연해 화제를 모았던 리얼 연애 예능 ‘내 새끼의 연애2’가 세 쌍의 커플을 배출하며 막을 내렸다.지난 29일 방송된 tvN STORY ‘내 새끼의 연애2’ 최종회에서는 출연진의 최종 선택과 촬영 종료 후의 근황이 공개됐다. 윤후와 최유빈, 박시우와 유희동, 조은별과 신재혁이 서로를 최종 선택하며 커플이 됐다.가수 윤민수의 아들 윤후와 배우 최재원의 딸 최유빈은 첫 만남의 설렘을 마지막까지 지켜내며 서로를 향한 화살표를 완성했다.윤후는 최종 선택의 순간 “나는 얘기했듯이 첫 호감도 선택 때부터 계속 너를 최종 선택할 것 같았다. 그때부터 난 계속 너였다”라며 진심 어린 고백을 전했다. 이어 “나는 일단 미국을 가긴 해야 해서 가기 전에 꼭 한 번 만날 수 있으면 좋겠다. 너랑 밖에서도 데이트를 하면서 더 알아보고 싶은 마음”이라고 덧붙였다.최유빈 역시 “최종 선택 이후 무조건 만나서 데이트를 하는 게 오랜 고민 끝 얻은 결론”이라며 윤후를 선택했다. 방송 후 미국으로 출국한 윤후가 최유빈에게 꽃다발을 보내는 등 변함없는 애정을 과시하는 모습이 공개돼 눈길을 끌었다.또 다른 커플인 가수 박남정의 딸 박시우와 배우 유태웅의 아들 유희동도 최종 선택에서 마음을 전했다. 대학 입시를 준비하며 성실한 이미지를 보여준 박시우와 듬직한 체격에 다정한 성격을 지닌 유희동은 촬영 내내 안정적인 기류를 형성해 왔다.유희동은 수줍은 고백으로 박시우의 마음을 얻는 데 성공했다. 박시우도 그를 향해 “너 진짜 귀여워”라고 고백했고 유희동은 “더 연락하면서 지내고 더 알아가고 싶다”라고 답했다. 박시우는 “편지에 연락하자고 했으니까 당연히 연락해야죠”라며 “아빠 나 연애해 메롱”이라고 말해 웃음을 자아냈다.두 사람은 촬영이 종료된 후에도 함께 축구장을 찾거나 서울 모처에서 데이트를 즐기는 모습이 담긴 사진을 공유했다.개그우먼 이성미의 딸 조은별과 신태용 축구 감독의 아들 신재혁도 인연의 결실을 맺었다. 조은별은 이성미를 쏙 빼닮은 재치 있는 입담과 차분한 성격을 겸비했으며, 신재혁은 현역 축구선수로 활동 중인 만큼 운동선수 특유의 강인함과 섬세한 배려심을 동시에 보여줬다.신재혁은 “은별님과 대화를 하고 데이트를 하면서 제 이상형을 찾은 것 같다”면서 “편안하면서도 재밌고, 대화가 잘 통하는 사람이 이상형인 것 같다”고 선택의 이유를 밝혔다.한편 ‘내 새끼의 연애2’는 스타의 자녀라는 공통분모를 가진 청춘들이 부모의 간섭에서 벗어나 오롯이 자신의 감정에 집중하는 과정을 담아냈다.강경민 기자