‘대군부인’ 아이유♥변우석, 청첩장 원본 사진 공개…비교해 보니 “더 설레네”

세줄 요약 청첩장 원본 사진 공개, 설렘 자극

아이유·변우석 비주얼과 눈빛 집중

드라마 시청률 11.2%로 자체 최고

이미지 확대 ‘21세기 대군부인’

사진=디즈니+ 코리아 인스타그램 캡처

이미지 확대 ‘21세기 대군부인’

사진=디즈니+ 코리아 인스타그램 캡처

이미지 확대 ‘21세기 대군부인’

사진=디즈니+ 코리아 인스타그램 캡처

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

‘대군부인’ 아이유와 변우석의 로맨틱한 순간이 담긴 청첩장 원본이 전격 공개됐다.디즈니+ 오리지널 시리즈 ‘21세기 대군부인’이 안방극장을 핑크빛으로 물들이고 있는 가운데 디즈니+ 코리아는 28일 공식 계정을 통해 주인공 두 사람의 사진을 게재했다.게시물에는 “누구보다 설렘에 진심인 디즈니+ 뜨거운 반응에 힘입어, 동화 같은 청첩 원본 공개”라는 글과 함께 원본 사진을 공개했다. 사진은 극 중 결혼을 앞둔 성희주(아이유 분)와 이안대군(변우석 분)의 청첩장을 위한 사진을 촬영한 것으로, 그림 같은 두 사람의 비주얼이 담겨 있다.앞서 공개한 해당 청첩장에는 “우리 결혼해요. 신부 성희주♥신랑 이안대군”, “대군 부부의 약혼을 축하합니다”라는 문구가 새겨져 있다. 디즈니+ 측은 “대군부부의 청첩을 전합니다. 온 나라가 축하하는 이 순간, 축전을 공개합니다. 함께하지 않을 이유 없죠?”라며 시청자들의 본방 사수를 독려했다.이번에 공개된 사진은 앞선 사진들과 비교했을 때, 깔끔한 배경이 두 사람에 대한 집중도를 높인다. 더욱 밀도 높은 눈빛 교환과 자연스러운 스킨십은 시청자들의 설렘 지수를 높이고 있다.작품에 대한 열기도 뜨겁다. 지난 25일 방송된 MBC 금토드라마 ‘21세기 대군부인’ 6회는 전국 시청률 11.2%(닐슨코리아 기준)를 기록하며 자체 최고치를 경신했다. 이날 방송에서는 이안대군이 성희주에게 진심을 담아 정식으로 프러포즈를 건넸고, 두 사람이 서로의 마음을 확인하며 나눈 키스 엔딩이 화제를 모았다.드라마 ‘21세기 대군부인’은 현대 대한민국이 여전히 입헌군주제라는 가정하에 펼쳐지는 가상의 로맨틱 코미디다.몰락한 가문의 딸인 성희주가 뜻하지 않게 왕실의 골칫덩이이자 자유로운 영혼인 이안대군과 정략결혼을 하게 되며 벌어지는 좌충우돌 스토리를 그린다. 특히 아이유와 변우석이 만들어내는 케미스트리와 연기합은 드라마 인기의 견인차 역할을 하고 있다.강경민 기자