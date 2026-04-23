[포토] 장원영, ‘인형이 따로없네’

1 / 8 이미지 확대 그룹 아이브의 장원영이 23일 서울 성동구 성수동에 열린 다이슨코리아의 ‘슈퍼소닉 트래블 라운지’ 팝업 스토어에서 포즈를 취하고 있다. 2026.4.23

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이미지 확대 그룹 아이브의 장원영이 23일 서울 성동구 성수동에 열린 다이슨코리아의 ‘슈퍼소닉 트래블 라운지’ 팝업 스토어에서 포즈를 취하고 있다. 2026.4.23

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이미지 확대 그룹 아이브의 장원영이 23일 서울 성동구 성수동에 열린 다이슨코리아의 ‘슈퍼소닉 트래블 라운지’ 팝업 스토어에서 포즈를 취하고 있다. 2026.4.23

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이미지 확대 그룹 아이브의 장원영이 23일 서울 성동구 성수동에 열린 다이슨코리아의 ‘슈퍼소닉 트래블 라운지’ 팝업 스토어에서 포즈를 취하고 있다. 2026.4.23

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이미지 확대 그룹 아이브의 장원영이 23일 서울 성동구 성수동에 열린 다이슨코리아의 ‘슈퍼소닉 트래블 라운지’ 팝업 스토어에서 포즈를 취하고 있다. 2026.4.23

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이미지 확대 그룹 아이브의 장원영이 23일 서울 성동구 성수동에 열린 다이슨코리아의 ‘슈퍼소닉 트래블 라운지’ 팝업 스토어에서 손을 흔들며 인사하고 있다. 2026.4.23

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이미지 확대 그룹 아이브의 장원영이 23일 서울 성동구 성수동에 열린 다이슨코리아의 ‘슈퍼소닉 트래블 라운지’ 팝업 스토어에서 포즈를 취하고 있다. 2026.4.23

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이미지 확대 그룹 아이브의 장원영이 23일 서울 성동구 성수동에 열린 다이슨코리아의 ‘슈퍼소닉 트래블 라운지’ 팝업 스토어 행사에 참석하고 있다. 2026.4.23

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그룹 아이브의 장원영이 23일 서울 성동구 성수동에 열린 다이슨코리아의 ‘슈퍼소닉 트래블 라운지’ 팝업 스토어에서 포즈를 취하고 있다.온라인뉴스부