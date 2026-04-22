[포토] ‘블랙핑크 지수’ 출국

1 / 5 이미지 확대 블랙핑크 지수, 출국 블랙핑크(BLACK PINK) 지수가 해외 일정을 위해 22일 오전 인천국제공항을 통해 프랑스 파리로 출국하고 있다. 2026.4.22 뉴스1

이미지 확대 지수, 출국 블랙핑크(BLACK PINK) 지수가 해외 일정을 위해 22일 오전 인천국제공항을 통해 프랑스 파리로 출국하고 있다. 2026.4.22 뉴스1

이미지 확대 인사하는 블랙핑크 지수 블랙핑크(BLACK PINK) 지수가 해외 일정을 위해 22일 오전 인천국제공항을 통해 프랑스 파리로 출국하며 인사를 하고 있다. 2026.4.22 뉴스1

이미지 확대 지수, 프랑스 잘 다녀 올게요 블랙핑크(BLACK PINK) 지수가 해외 일정을 위해 22일 오전 인천국제공항을 통해 프랑스 파리로 출국하고 있다. 2026.4.22 뉴스1



이미지 확대 손 인사하는 지수블랙핑크(BLACK PINK) 지수가 해외 일정을 위해 22일 오전 인천국제공항을 통해 프랑스 파리로 출국하고 있다. 2026.4.22 뉴스1

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블랙핑크(BLACK PINK) 지수가 해외 일정을 위해 22일 오전 인천국제공항을 통해 프랑스 파리로 출국하고 있다.온라인뉴스부