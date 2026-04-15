안정환, 국대 감독 질문에 “자격증 있어 할 수 있다”

이미지 확대 사진=tvN ‘유 퀴즈 온 더 블럭’ 캡처

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축구선수 출신 방송인 안정환이 지도자 변신에 대한 견해를 밝혔다.15일 tvN 예능 프로그램 ‘유 퀴즈 온 더 블럭’의 공식 유튜브 채널에는 ‘축구 레전드 안정환, 국가대표 감독직에 대한 솔직 속마음과 후배들을 향한 묵직한 믿음까지’라는 제목의 선공개 영상이 게재됐다.해당 영상에서 안정환은 향후 행보와 지도자 가능성에 대한 질문에 막힘없이 답하며 이목을 집중시켰다.그는 ‘대표팀 감독도 할 수 있지 않냐’는 질문에 “자격증이 있기 때문에 할 수 있다”고 답했다. 이미 지도자로서 필요한 자격증을 보유해 행정적으로나 기술적으로 감독직 수행에는 결격 사유가 없음을 시사한 것이다.실제로 그는 프로팀 감독직 제안이 꾸준히 이어지고 있음을 밝히기도 했다. 안정환은 “프로팀 오퍼는 때 되면 온다. 시즌 끝나거나 감독 교체 시기가 되면 연락이 오는데 목숨 걸고 해야 한다. 내 걸 다 버리고 해야 되기 때문에”라며 지도자의 길이 결코 가볍지 않음을 강조했다.이어 감독직에 나서지 않는 이유에 대해 “감독을 하게 되면 두려움이라기보다는 축구는 내가 평생 해왔기 때문에 작은 실수도 용납이 안 된다”며 “실수하고 잘못하면 나를 얼마나 많이 뜯어먹겠냐. 하나 잘못하면 나락으로 가는 거다”라고 결과로 평가받는 승부 세계의 냉정함을 짚었다.후배 선수들을 향한 조언에서도 안정환 특유의 현실적인 시각이 돋보였다. 대표팀 선수들에게 전하고 싶은 말을 묻자 그는 “이게 제일 싫다. 뭐라고 이야기하냐”라고 답해 웃음을 자아냈다.하지만 이내 진지한 표정으로 돌아온 그는 “나보다 훌륭한 선수도 많고 본인이 알아서 잘할 텐데 ‘다치지 말고 즐기세요’라고 하는 건 거짓말이다. 난 축구 하면서 즐긴 적이 한 번도 없다. 어떻게 즐길 수가 있냐”고 말했다. 그러면서 “한 번의 기회에 얼마나 목숨 걸고 준비하겠나”라며 후배들이 처절한 사투를 벌이고 있음을 인정하고 격려했다.강경민 기자