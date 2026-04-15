‘20㎏ 감량’ 소유, 현실 운동 조언…“‘이 부위’ 운동 꼭 해라”

이미지 확대 사진=유튜브 ‘소유기’ 캡처

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20kg을 감량해 화제가 된 가수 소유가 하체 운동의 중요성을 강조했다.지난 13일 소유의 유튜브 채널 ‘소유기’에는 ‘엉덩이 어디까지 올라가는 거예요? 컴백 전, 힙업 운동’이라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상 속 소유는 본격적인 하체 훈련에 앞서 “오늘도 바쁜 날이다. 이혈 테라피를 하고 왔고 운동을 하려 한다. 오늘은 아무래도 하체 위주로 하게 될 거 같다”며 일상을 공유했다.이어 “저는 사실 PT 받을 땐 선생님이 시키는 대로 다 한다. 어제 하체를 해서 오늘 더 아프지 않을까 싶다”며 강도 높은 훈련을 예고했다.영상에 등장한 소유의 트레이너는 “어제랑 겹치는 운동은 덜하고 엉덩이를 잘 깨울 수 있는 운동부터 해서 중량을 다뤄서 볼륨감을 살릴 수 있는 운동까지 하겠다”고 계획을 밝혔다. 소유는 지도에 따라 ‘사이드 플랭크 크램쉘’을 시작으로 다양한 하체 동작을 수행했다.훈련 중 무게가 점점 늘어나자 소유는 “제가 맨날 말한다. 옛날의 소유가 아니다. 살이 많이 빠졌기 때문에 무게가 힘들다고. 그러면 항상 ‘그래도 소유인데’라고 답한다. 난 가수인데”라고 말해 웃음을 자아냈다.그는 “나는 항상 말하는 게 엉덩이가 아예 없으면 커지려면 진짜 힘들다”고 강조했다. 이어 “처진 걸 올릴 수는 있지만 크기를 키우는 건 일단 탄수화물이 들어가 줘야 한다. 그래야 근육이 커지기 때문”이라며 식단이 뒷받침 돼야 한다고 전했다. 대중이 선망하는 체형에 대해서는 “여성분들이 원하는 건 이 마른 몸에서 엉덩이만 커지고 싶은 거 아니냐. 절대 그렇게 될 수 없다”고 단언했다.그는 자신의 신체 변화를 예로 들며 “제가 지금 보면 하체가 많이 두꺼워지면서 엉덩이도 커진 거다. 많이 두꺼워졌다”고 솔직하게 밝혔다. 운동의 지속성에 대해서도 “엉덩이도 복근운동이랑 비슷해서 키워놔도 안 하면 빠진다. 그렇기 때문에 루틴에 항상 힙은 넣어놓는다. 힙은 항상 건드려주고 상체를 한다. 제가 맨날 하는 루틴”이라며 매일 하체 운동을 빼먹지 않는 것이 핵심이라고 덧붙였다.강경민 기자