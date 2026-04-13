“69억보다 많다”…이상민, 숨겨온 빚 규모 고백

이미지 확대 사진=SBS ‘동상이몽 시즌2-너는 내 운명’ 캡처

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가수 겸 방송인 이상민이 그간 69억원으로 알려졌던 금액보다 더 큰 실제 채무 규모를 고백했다.지난 13일 SBS 공식 유튜브 채널을 통해 공개된 예능 프로그램 ‘동상이몽 시즌2-너는 내 운명’ 선공개 영상에서는 이상민이 출연해 자신의 굴곡진 과거사와 경제적 재건에 대한 심경을 밝혔다.이날 영상에서 그는 “재건을 끊임 없이 할 수 있는 건 망한 게 아니다”라며 “(저는) 망하고 나서 재건하기까지 20년이 걸렸다”고 말했다. 2005년 사업 실패 이후 빚더미에 올라앉았던 그가 다시 일어서기까지 보낸 세월은 결코 짧지 않은 시간이었다.MC 김숙이 “밝혀진 금액만 69억이다”라고 언급하자 이상민은 그간 함구해왔던 사실을 처음으로 공개했다.그는 “솔직히 처음 얘기하지만 69억은 시작 금액”이라며 “돈을 벌기 시작하면서 사람이 어쩔 수 없이 마음이 변하지 않나. 잘 버는 것 같으니까 (채권자들이) ‘조금 더 받아야겠다’고 했다”고 밝혔다. 이는 실제 갚아야 할 원금과 이자가 방송에서 알려진 수치보다 훨씬 더 많은 금액이었음을 시사했다. 그러면서 “이런 금액은 방송에서 얘기하지 않았다”고 덧붙였다.이어 그는 “망했다고 볼 수 없는 건 내가 줘야 할 돈을 안다, 내가 잘못된 것도 안다, 진짜 망한 건 모르는 사람이 와서 ‘네가 나한테 줘야 할 돈이 있다’라고 설명하는 거다, 그런 게 진짜 망한 거다”라고 덧붙였다. 자신이 짊어진 빚을 끝까지 책임지려 노력했던 과정이 재기의 발판이 됐음을 전했다.또한 김구라와 서장훈이 자신의 재기를 도와준 결정적인 은인이었다고 밝히며 감사의 마음을 전했다.이상민의 더 자세한 속사정이 담긴 ‘동상이몽2’는 14일 오후 10시 40분에 만나 볼 수 있다.강경민 기자