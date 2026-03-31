“17세 연상 남친, 알고보니 돌싱에 유자녀” 하지만 못 헤어진다는 여성 왜?

이미지 확대 KBS조이 제공

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17세 연상 남자친구가 이혼 이력과 자녀 존재를 숨긴 것도 모자라 전처와 연락을 이어오고 있다는 사실을 알았으나 헤어질 수는 없다는 20대 여성의 고민이 전해졌다.지난 30일 방송된 KBS조이 예능 ‘무엇이든 물어보살’에는 23세 사연자가 출연해 40대 남성과의 연애에 대한 조언을 구했다.사연자는 중고거래 사이트에서 라면 거래를 하다가 지금의 남자친구를 만났다고 배경 설명을 했다. 남자친구가 먼저 관심을 표현하면서 두 사람은 연인 관계로 발전했다.그런데 교제 4개월이 흐른 뒤 사연자는 남자친구가 다른 여성과 연락하는 모습을 보면서 의심을 품게 됐다. 알고 보니 해당 여성은 전처였으며, 남자친구에게는 8세 아들까지 있다는 충격적인 사실을 알게 됐다.특히 남자친구와 전처는 서로를 아직도 ‘여보’라고 부르고 있어 충격을 더했다. 남자친구는 아이가 3세 때 전처의 외도로 이혼했다고 해명했고, 사연자는 이런 사실을 미리 밝히지 않았던 남자친구를 용서했다고 했다.사연자는 먼저 이별 얘기를 꺼낸 남자친구를 오히려 자신이 붙잡았다고 밝혀 보살들을 놀라게 했다.남자친구가 이상형이라서 헤어질 수 없다는 사연자는 “주변에서도 다 헤어지라고 하는데 헤어지기 싫다. 결혼하자고 하면 아이가 있어서 고민은 될 것 같기도 하다”고 털어놨다.사연을 들은 이수근은 “뭘 고민하냐. 당연히 헤어져야 한다. 너 스스로를 아껴라. 더 좋은 사람 만나서 예쁜 사랑을 해야 한다”고 조언했다.서장훈 역시 “문제는 너다. 남자를 너무 쉽게, 급하게 만나면 이런 일이 생긴다”며 “내가 볼 땐 (남자친구가) 너와 결혼할 가능성도 없다. 네가 스스로 곧 끝날 관계라고 생각해야 한다. 그렇게 생각하면 슬플 것”이라고 답답한 마음을 드러냈다.온라인뉴스부