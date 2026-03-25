[포토] 수지, ‘눈부신 미모’

1 / 7 이미지 확대 배우 수지가 25일 서울 강남구 웨스틴 파르나스에서 열린 스위스 워치 브랜드 론진 2026 신제품 프레젠테이션에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2026.3.25

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이미지 확대 배우 수지가 25일 서울 강남구 웨스틴 파르나스에서 열린 스위스 워치 브랜드 론진 2026 신제품 프레젠테이션에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2026.3.25

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이미지 확대 배우 수지가 25일 서울 강남구 웨스틴 파르나스에서 열린 스위스 워치 브랜드 론진 2026 신제품 프레젠테이션에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2026.3.25

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배우 수지가 25일 서울 강남구 웨스틴 파르나스에서 열린 스위스 워치 브랜드 론진 2026 신제품 프레젠테이션에 참석해 포즈를 취하고 있다.온라인뉴스부